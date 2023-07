Kevin Spacey assolto dalle accuse di violenza sessuale: l’attore è stato dichiarato innocente Kevin Spacey è stato dichiarato non colpevole di abusi e molestie sessuali al termine del processo svoltosi a Londra su vicende risalenti nel periodo compreso tra il 2001 e il 2013. Dopo il verdetto, l’attore non è riuscito a trattenere le lacrime.

A cura di Gaia Martino

Dopo tre settimane di testimonianze, la giuria ha raggiunto un verdetto: Kevin Spacey è stato dichiarato innocente dal tribunale di Londra dopo le accuse di reati sessuali ai danni di quattro uomini a lui rivolte. L'attore statunitense durante il processo al Southwark Crown Court di Londra, iniziato lo scorso 28 giugno, ha sempre risposto alle domande difendendosi, ammettendo di aver avuto incontri intimi con due degli accusatori, ma dichiarandosi sempre non colpevole dei fatti che si sarebbero verificati tra il 2001 e il 2013. Dopo il verdetto arrivato nel giorno del suo 64esimo compleanno, Kevin Spacey non è riuscito a trattenere le lacrime.

Le lacrime di Kevin Spacey dopo la sentenza

Kevin Spacey dopo essere stato dichiarato non colpevole delle accuse di molestie è scoppiato a piangere al Southwark Crown Court di Londra, dove si è svolto il processo. Il verdetto arriva nel giorno del suo compleanno: oggi, 26 luglio 2023, l'attore e produttore cinematografico compie 64 anni. Il giudice ha commentato la sentenza sottolineando l'enorme pressione mediatica scatenatasi sul caso: Spacey lo ha ringraziato a bassa voce mentre il suo team festeggiava dandogli pacche sulle spalle, si legge su TgLa7.

Le accuse e la prima assoluzione negli Stati Uniti

Quattro uomini tra i 30 e i 40 anni avevano accusato Kevin Spacey di violenze sessuali verificatesi tra il 2001 e il 2013.Le accuse che ha dovuto fronteggiare l'attore includevano baci fugaci, palpeggiamenti, ed episodi di sesso orale che avrebbero violato la volontà delle presunte vittime. Era già arrivata un'assoluzione per Spacey dal tribunale di New York che lo dichiarò non colpevole delle accuse di aggressione sessuale mosse da Anthony Rapp durate una festa nel 1986. "Sono stato molto aperto, a volte ero promiscuo. Questo non mi rende una persona cattiva" confessò durante il processo l'attore che, stando a una nuova confessione riportata dalla testata di La7, ora vuole "ripulire il suo nome".