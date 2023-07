“Kevin Spacey è un uomo abituato a ottenere tutto quello che vuole”, l’arringa finale dell’accusa Il processo di Kevin Spacey per aggressione sessuale ai danni di quattro uomini, che si sta tenendo a Londra, sta per chiudersi. L’arringa finale dell’accusa è pesantissima.

Sono ore infuocate quelle che stanno passando presso il Southwark Crown Court di Londra. Sei anni dopo le accuse che hanno distrutto la sua carriera, Kevin Spacey sta per fronteggiare la sentenza definitiva e la chiusura del processo che lo vede accusato di abusi nei confronti di quattro uomini. Variety ha anticipato la deposizione finale – l'arringa – con cui l'accusa ha formalmente chiuso ogni deposizione: "Kevin Spacey", ha dichiarato l'avvocato Christine Agnew, " è un uomo abituato a ottenere tutto quello che vuole".

L'accusa finale

Kevin Spacey è un uomo "abituato a ottenere ciò che vuole". Questo è quello che sostiene l'accusa nelle sue conclusioni. Per questo motivo, il suggerimento al giudice per la sentenza da parte dell'avvocato che ha seguito il caso è che "un uomo come lui saprebbe quindi uscire indenne da qualsiasi situazione". Un ritratto, quello fatto dall'accusa, che sembra aderire perfettamente ai personaggi luciferini e machiavellici interpretati dall'attore – da Keyser Soze ne I Soliti Sospetti a Frank Underwood nella serie House of Cards.

La sentenza nelle prossime ore

La sentenza definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Le accuse che deve fronteggiare l'attore includono, oltre ai baci fugaci e alle toccatine varie, ammessi dallo stesso attore, anche numerosi episodi di palpeggiamenti e una vera e propria accusa di sesso orale che avrebbero violato l'autonomia e la volontà delle presunte vittime. Kevin Spacey ha negato ogni accusa: "Sono stato promiscuo, ma non sono una cattiva persona". Aveva spiegato Spacey: "Capita e lo accetto. Milioni di persone sanno come funziona, fai un tentativo con qualcuno e se non ti ricambia sei imbarazzato e…provi ad andare oltre. Sono stato molto aperto, a volte ero promiscuo, ma tutto questo non mi rende una persona cattiva".