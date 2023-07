Kevin Spacey nega le accuse di abusi sessuali: “Folli, toccarlo era un gesto romantico” Continua il processo contro Kevin Spacey, iniziato lo scorso 28 giugno. Nel corso della testimonianza, l’attore ha negato tutte le accuse di abusi sessuali che gli sono state rivolte, sostenendo che in realtà stava solo flirtando con gli uomini in questione. “Toccarlo era per me un gesto romantico”, ha detto.

A cura di Elisabetta Murina

Continua il processo, iniziato lo scorso 28 giugno, contro Kevin Spacey. L'attore è stato accusato di dodici aggressioni sessuali nei confronti di quattro uomini. Dopo aver sentito gli accusatori, ora è lui a difendersi davanti al Southwark Crown Court di Londra.

Kevin Spacey si difende e nega le accuse

Nel corso della sua testimonianza a Londra, Spacey ha negato tutte le accuse di abusi sessuali che gli sono state rivolte, definendole "folli" e sostenendo che in realtà stava solo flirtando con gli uomini in questione. "Toccarlo era per me un gesto romantico", ha detto- stando a quanto fa sapere la BBC- per difendersi. L'attore infatti ha spiegato alla giuria di essere stato "piuttosto in intimità" con una delle presunte vittime, negando però di averlo aggredito. Ha poi aggiunto di non essere andato oltre perché l'uomo non voleva, rispettando quindi la sua volontà.

Le accuse contro l'attore

Spacey è stato accusato di aggressione sessuale ai danni di un aspirante attore, un episodio che si sarebbe verificato tra il 2001 e il 2004. A questo si aggiungono le denunce di altri abusi, subiti in Inghilterra da tre ragazzi, tra il 2005 e il 2013, periodo in cui l'attore era direttore del prestigioso teatro inglese Old Vic. Secondo la Procura della Corona, che ha preparato l'atto di accusa, tra gli episodi citati ci sarebbe anche un rapporto sessuale completo, imposto ad una delle vittime, oltre che avances piuttosto esplicite e sgradite e molestie. Le accuse delle quali deve rispondere, si aggiungono a quelle emerse nel 2017, quando si faceva sempre più strada il movimento #MeToo.