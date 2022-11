Kevin Spacey accusato di altri sette reati sessuali, il processo in Inghilterra a giugno 2023 Sette nuove accuse di reati sessuali si abbattono sull’attore Kevin Spacey, che andrà a processo in Inghilterra a giugno 2023. A ottobre, era stato prosciolto dall’accusa di avere molestato Anthony Rapp.

A cura di Stefania Rocco

Il Crown Prosecution Service britannico ha fatto sapere che Kevin Spacey sarà processato per altri 7 reati sessuali in Inghilterra. Le accuse, che si aggiungono a quelle già formulate a carico dell’attore a giugno 2022, fanno riferimento alla denuncia di un uomo che avrebbe riferito le presunte aggressioni ricevute tra il 2001 e il 2004. I reati contestati a Spacey vanno ad aggiungersi alle altre accuse formulate nel Regno Unito contro l’attore che lo porteranno a processo a giugno 2023. Ad accusarlo di cattiva condotta sessuale sono stati tre uomini che hanno riferito presunte violenze subite all’epoca in cui Spacey viveva a Londra ed era direttore artistico del teatro Old Vic. L’attore si è dichiarato innocente.

Il Crown Prosecution Service: “Autorizzate le accuse a carico di Kevin Spacey”

Rosemary Ainslie, capo del Crown Prosecution Service, ha dichiarato: "Il CPS ha autorizzato ulteriori accuse penali contro Spacey per una serie di aggressioni sessuali contro un uomo commesse tra il 2001 e il 2004. Ha inoltre autorizzato un’altra accusa per avere indotto una persona a compiere attività sessuali senza il suo consenso”.

Kevin Spacey prosciolto dall’accusa di avere molestato Anthony Rapp

La notizia arriva a circa un mese dal momento in cui l’attore, a New York in questo caso, è stato prosciolto dall’accusa di avere molestato l’attore Anthony Rapp all’epoca in era ancora minorenne. Rapp aveva denunciato di essere stato molestato quando aveva 14 anni (e Spacey 26) al termine di una festa organizzata nell’appartamento dell’attore di Seven e American Beauty nel 1986. I due si sarebbero conosciuti mentre lavoravano in due diverse produzioni di Broadway. Secondo la giuria americana che ha prosciolto Spacey, l’attore non sarebbe colpevole di molestie sessuali ai danni di Rapp.