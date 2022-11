“Control” sarà il primo film di Kevin Spacey dopo la riabilitazione dagli scandali sessuali “Control”, un thriller psicologico nel quale Kevin Spacey sarà la voce che tiene in ostaggio la protagonista, sarà il primo film dell’attore dopo lo scandalo sessuale che lo ha coinvolto.

Kevin Spacey dovrà presto affrontare nuove accuse ma ha appena vinto una causa da 40 milioni di dollari negli Stati Uniti, che di fatto lo ha riabilitato dopo averlo tenuto lontano dal cinema. Variety, infatti, annuncia la prima scrittura da quando il suo nome è balzato alle cronache per le accuse. Si tratta di "Control", un thriller psicologico prodotto da una società indipendente britannica, la Cupsogue Pictures. Per adesso, però, sarà solo una voce al telefono, un po' come quella di Kiefer Sutherland in "Phone Booth" di Joel Schumacher.

La trama di Control

"Control" è un film scritto e diretto da Gene Fallaize ("Superman Requiem") e racconta la storia di una ministra del governo britannico che intrattiene una relazione con il Primo Ministro. Una notte, mentre sta tornando a casa aiutata dalla sua automobile moderna con guida autonoma, si ritrova ostaggio di un uomo in grado di assumere il controllo del suo veicolo a distanza. Si tratta di qualcuno che conosce il suo segreto e vuole vendicarsi. Inizia così un adrenalinico thriller per le strade di Londra. Kevin Spacey sarà ovviamente la voce del dirottatore. Il film, secondo quanto anticipato, dovrebbe essere girato nel corso del 2023. Probabilmente non sarà disponibile prima del 2024.

L'ultimo film di Kevin Spacey

"Control" segnerà il primo film di Kevin Spacey, cinque anni dopo il suo ultimo lungometraggio, un flop clamoroso dovuto proprio all'uscita nei giorni del terremoto di accuse che lo ha investito. Il film si chiamava "Billionaire Boys Club" di James Cox con Ansel Elgort, Taron Egerton e Emma Roberts. Il film non è mai arrivato in Italia se non per il mercato direct-to-video. In precedenza, Kevin Spacey aveva girato "Babydriver – Il genio della fuga", gradevole action movie diretto da Edgar Wright ancora con Ansel Elgort, Jamie Foxx e Jon Hamm.