Kevin Spacey sarà a Torino per una masterclass, il primo evento pubblico dopo l’assoluzione Kevin Spacey terrà una masterclass il prossimo anno al Museo del Cinema di Torino. Si tratta del primo evento pubblico, dopo essere stato prosciolto nel processo per molestie sessuali ai danni di Anthony Rapp.

A cura di Ilaria Costabile

Kevin Spacey ha scelto Torino come città dove tenere una masterclass, incentrata ovviamente sul cinema, come aveva promesso dopo aver girato il film di Franco Nero nel 2021, proprio nel capoluogo piemontese. Il divo americano terrà in Italia il suo primo incontro pubblico dopo il processo per molestie, dal quale è stato assolto.

La scelta di Kevin Spacey

"L’idea di tenere una masterclass al Museo Nazionale del Cinema mi affascina; credo proprio che ne riparleremo presto" aveva detto dopo aver lasciato il set del film in cui Franco Nero lo ha voluto come protagonista. Ed è così che il 16 gennaio 2023, quando al divo verrà consegnata la Stella della Mole, Spacey terrà una masterclass, grazie al lavoro di Marco Fallanca, che ha provveduto affinché potesse essere realizzato questo progetto. A commentare l'iniziativa è stato il presidente del museo Enzo Ghigo: "Onore che un ospite così prestigioso abbia scelto il nostro Museo per questo gradito e attesissimo ritorno in un evento con il pubblico", a cui si aggiunge anche il direttore De Gaetano: "Lo scorso anno aveva visitato il museo in forma privata ed era rimasto molto colpito dalle collezioni di precinema e dall’architettura della Mole Antonelliana. Adesso, tra tutte le città del mondo, ha scelto Torino per una masterclass. Non poteva farci regalo più grande".

L'attore è stato prosciolto

L'attore è stato prosciolto dalle accuse di molestie sessuali ai danni di Anthony Rapp. Una giuria, infatti, durante un processo civile a New York nel quale Spacey era stato accusato di aver aggredito il giovane Rapp. Il divo è stato al centro di uno dei casi giudiziari più dibattuti degli ultimi anni, e dal 2017 in poi Spacey è stato accusato di molestie da molti uomini, cadute poi in un nulla di fatto. L'attore ha perso la quasi totalità degli ingaggi, diventando un simbolo negativo.