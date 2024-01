Caso Epstein, nei file anche Ruslana Korshunova: la modella russa morta suicida era stata sul suo jet Tra i nomi che circolano nel “file Epstein” emerge anche quello di Ruslana Korshunova, modella russa morta suicida a 20 anni, nel 2008. La giovane due anni prima aveva viaggiato sul Lolita Express, jet di Epstein che veniva usato per portare le giovani sull’isola di Little St. James. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Il nome della modella russa Ruslana Korshunova è apparso in una nuova pubblicazione dei documenti del processo sull'incriminazione di Jeffrey Epstein, miliardario americano arrestato nel 2019 per pedofilia, traffico di minori e abusi sessuali, che morì impiccato nella cella dove era recluso. La modella che aveva lavorato in pubblicità per Marc Jacobs, Dkny, Vera Wang, e Nina Ricci, era stata sul jet Lolita Express dell'imprenditore. Sono tantissimi i personaggi famosi che circolano all'interno del "file Epstein": tra questi anche Bill Clinton.

Il caso della modella russa Ruslana Korshunova

Secondo uno dei dettagli emersi dalla diffusione dei documenti giudiziari del caso Epstein, come riporta La Repubblica, la top model russo-kazaka Ruslana Korshunova, morta suicida a 20 anni nel 2008 cadendo dal nono piano del suo appartamento a Manhattan, era stata due anni prima sul jet “Lolita Express” di Jeffrey Epstein per un viaggio nella sua isola caraibica di Little St. James. Era lì che si tenevano gli incontri sessuali tra vip e minorenni. Non è chiaro se abbia partecipato a quei party quando era ancora ancora minorenne, si legge: il suicidio potrebbe essere risultato di un trauma sofferto in tali circostanze.

Spunta anche il nome di Bill Clinton nei documenti del caso Epstein

Un altro particolare inedito venuto alla luce riguarda Bill Clinton. Secondo quanto riferisce il NYPost, l'ex presidente avrebbe fatto irruzione nella redazione della rivista americana Vanity Fair e "minacciato i membri dello staff" per annullare la pubblicazione di articoli sui traffici sessuali che riguardavano il "suo caro amico" Jeffrey Epstein. Dai documenti del caso emergerebbe inoltre che l'imprenditore 66enne avrebbe "offerto" una minorenne a politici americani, leader mondiali e a un "noto primo ministro" facendosi raccontare i dettagli degli incontri per "poterli ricattare".