Morta Dada Grimaldi, è stata la prima donna regista della Rai. Aveva 104 anni È morta all'età di 104 anni Alda Grimaldi, ai più conosciuta come Dada, prima donna regista della Rai. Aveva studiato recitazione al Centro Sperimentale, lavorando con i più noti registi dell'epoca, per poi firmare il suo primo contratto televisivo nel 1952. Tanti i programmi da lei diretti da Orizzonte a Giovanna, la nonna del Corsaro Nero e ancora A tavola alle 7.

A cura di Ilaria Costabile

Si è spenta a Torino Alda Grimaldi, nota a tutti con il nome di Dada, prima donna regista della Rai. Tra le sue regie più importanti si ricordano Orizzonte, un programma giornalistico incentrato su inchieste di carattere sociale e politico, curato da Furio Colombo e Gianni Vattimo, per il quale vinse anche il premio Saint Vincent. Ma, senza dubbio, la regia che l'ha resa nota al grande pubblico è stata Giovanna: la nonna del corsaro nero.

La carriera dal Centro Sperimentale alla televisione

Nata a Genova il 6 ottobre 1919, si iscrive al corso di recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia, dal momento che il corso di regia non era aperto alle donne. In quegli anni conosce e studia con personaggi come Antonioni, Germi, Pietrangeli, De Santis, avendo come maestri anche grandi nomi dell'epoca come Chiarini, Pasinetti e Barbaro. Viene scelta da Luchino Visconti, al lavoro su Ossessione, il suo primo film, com segretaria di edizione, per poi essere chiamata in tv nel 1952 di Sergio Pugliese, come ricorda in un'intervista di diverso tempo fa:

Mi disse: “Grimaldi, venga: la televisione la facciamo!”. Lui, che sarebbe diventato il primo direttore della tv di Stato, sciolse il mio contratto senza penali e io tornai a Torino per le prime trasmissioni sperimentali… Ho iniziato come annunciatrice, nel 1949. Alla regia sono arrivata grazie a quello che avevo imparato al Csc, in un momento d’oro: quando fare tv era come fare cinema.

Dada Grimaldi è stata, in realtà, la donna delle prime volte. Nel 1943, infatti, è stata la prima attrice per la radio, poi annunciatrice e poi firma il suo contratto come regista e autrice televisiva. Tra i primi programmi a cui aveva apposto la sua firma c'erano quelli per la tv per ragazzi: Il circolo dei Castori, i Racconti di Scaramacai e poi Giovanna, la nonna del corsaro nero.

Si è dilettata nei più diversi stili televisivi, abbracciando il varietà, i programmi musicali, gli sceneggiati, ma anche programmi di inchiesta. Fu una delle donne più attive nel settore culturale dell'epoca, fu infatti molto amica di Cesare Pavese e Giulio Einaudi. Tra le tante regie da lei firmate, si ricordano La bottega dello zio Tom, Centostorie, Le avventure della squadra di Stoppa, Sette note, La lunga notte di Medea. Anche alcuni dei suoi varietà ebbero un certo successo come I grandi dello spettacolo presentato da Milva, o anche rubriche come Colazione allo studio sette e A tavola alle sette con protagonisti Ave Ninchi e Luigi Veronelli.