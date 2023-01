Emanuela Folliero vittima di un incidente domestico: “Ho preso la scossa, ho rischiato di morire” La conduttrice racconta ai microfoni di Rtl la paura per un brutto incidente domestico. “Avevo le mani umide e ho preso la scossa collegando il tostapane”, spiega. Tanta paura, soprattutto per il figlio Andrea che per fortuna ha chiamato subito i soccorsi.

A cura di Giulia Turco

Emanuela Folliero ha rischiato grosso per via di un incidente domestico. La conduttrice ha raccontato infatti che durante le vacanze natalizie è stata colpita da una scossa elettrica collegando alla presa il tostapane con le mani umide. Tanta paura, soprattutto per il figlio Andrea che l’ha trovata distesa a terra, ma alla fine per fortuna nessuna conseguenza grave.

Il racconto di Emanuela Folliero

È ai microfoni di Trends&Celebrities, programma radiofonico di RTL 102.5, che Emanuela Folliero racconta lo spavento per l’incidente domestico avvenuto pochi giorni prima. “Nel giorno dell’Epifania ho preso una scossa di energia elettrica. Tanto spavento, per fortuna è finito tutto bene”, spiega la conduttrice. “Avevo le mani umide e ho preso la scossa collegando il tostapane. Sono caduta a terra, mio figlio ha chiamato l’ambulanza”. Il ragazzo, che ha 14 anni, per fortuna era in casa con lei e ha prontamente chiamato i soccorsi. “Posso raccontarlo e non è accaduto nulla di grave, solo tanta paura”.

Emanuela Folliero sogna di condurre un programma con Patrizia Rossetti

Nel corso del suo intervento radiofonico poi, Folliero è tornata a parlare del rapporto speciale che la lega a Patrizia Rossetti. La loro amicizia è stata indagata anche nel corso del Grande Fratello Vip, che Rossetti ha lasciato da poche settimane. L’amica le è sempre stata di grande supporto e ha fatto fino all’ultimo il tifo per lei. “Finalmente torneremo alla nostra vita, torneremo nella Casa, la tua casa, per raccontarci tutto”, le ha detto con un videomessaggio recapitato a Verissimo, dove l’ex gieffina è stata recentemente ospite. Pur non avendo grandi progetti televisivi in mente (“Non sono drogata di telecamera", dice), Emanuela Folliero ammette che un sogno nel cassetto sarebbe quello di lavorare fianco a fianco con l’amica Rossetti.