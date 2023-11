Elodie cita Laura Pausini e spegne la futile polemica sul vestito troppo corto: “La tengo como todas” Da giorni si parla del vestito rosso di Valentino indossato da Elodie. L’artista ha replicato alle polemiche.

A cura di Daniela Seclì

Nei giorni scorsi, Elodie ha tenuto un concerto al Palazzo dello Sport a Roma. L'artista, tra i tanti look sfoggiati, si è presentata sul palco anche con un sensuale vestito rosso di Valentino. Così, sui social, da una parte è nato un futile dibattito sulla presenza o meno di biancheria intima sotto l'abito corto, dall'altro si sono scatenate le critiche di chi riteneva il look troppo audace. Elodie ha risposto a dovere.

La replica di Elodie

Elodie, per replicare a tutti coloro che hanno criticato il vestito da lei scelto e che si sono lanciati in improbabili indagini sulla sua biancheria intima, è ricorsa a una citazione di Laura Pausini. Su Twitter ha scritto: "La tengo como todas!". Poi, ha risposto con ironia a quanti ritengono ci sia una somiglianza tra lei e il calciatore del Benfica Joao Mario: "E comunque ieri tripletta". Il riferimento è ai tre gol fatti dal centrocampista nella partita del 29 novembre Benfica – Inter, conclusasi 3 – 3.

Elodie cita Laura Pausini

Nel 2014, nel corso di un concerto a Lima, Laura Pausini ebbe un piccolo contrattempo sul palco. La vestaglia si aprì. La cantante si coprì velocemente e ironizzò: "La tengo como todas". In Italia, proprio come accaduto con Elodie, si scatenarono le polemiche e non mancarono coloro che puntarono il dito contro l'artista accusandola di essersi presentata in pubblico senza biancheria intima. L'episodio fece soffrire Laura Pausini. Prima si sfogò su Facebook, poi in un'intervista rilasciata a El Mundo diversi anni più tardi, dichiarò:

Ho vissuto un’esperienza che mi ha traumatizzata e mi ha fatto stare male. In un concerto in Perù, il mio vestito si è rotto. Finisco tutti i miei concerti con una vestaglia. La gente lo sa dal '94. In Italia è arrivata la notizia che, sotto la vestaglia, ero senza mutande. Mi ha dato una forte ansia tutto questo. Indossavo i collant sotto la veste, purtroppo erano color carne, ed ero molto imbarazzata per il fatto che molti scrivevano che ero nuda. Sono una persona pudica. Dopo tanti anni, continuano a chiedermelo e continuo a spiegare che non è così. In Italia è diventata la notizia dell’anno. Mi ha fatto molto soffrire.