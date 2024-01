Elisabetta Gregoraci in tv con Mad in Italy: “Stanca di essere buona. Cattiverie? Non mi interessano” Elisabetta Gregoraci è pronta a tornare in tv: dal 29 gennaio condurrà il programma Mad in Italy, in prima serata su Rai2, insieme a Gigi&Ross. Intervistata da Chi, la conduttrice e showgirl ha parlato di questa nuova esperienza e della sua vita privata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Elisabetta Gregoraci è pronta a tornare in tv. Dal 29 gennaio condurrà, insieme a Gigi&Ross, il programma Mad in Italy, in prima serata su Rai2. Si tratta di uno show in cui si esibiranno comici provenienti da tutto il Paese. Intervistata da Chi, la conduttrice e showgirl ha parlato di questa nuova esperienza.

La nuova esperienza televisiva di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è felice di mettersi alla prova con un nuovo show comico, in cui si sente a suo agio: "Sono felice di far divertire le persone, di far sorridere, di regalare tre ore di allegria. ho fatto per tanti anni programmi con i comici e ho imparato sul campo". Come ogni esperienza nella sua vita, le critiche non sono mancate, ma ora rispetto al passato ha imparato come gestirle:

Mi sono stancata di essere buona. Sono abituata a sentir parlare di me, nel bene e nel male, fa parte del gioco. Solo che all'inizio ero spaesata, poi ho imparato a gestire la situazione. Non mi interessano le cattiverie, so a chi dedicare il mio amore e il mio tempo. Ho imparato fin da piccola che il tempo non va sprecato.

Per scaramanzia, Gregoraci non ha detto a nessuno che avrebbe condotto Mad in Italy, nemmeno all'ex marito Flavio Briatore, padre del figlio Nathan Falco: "Non sapeva nemmeno che l'avrei fatto questo programma. La verità è che quando ti chiamano, c'è chi è felice per te e c'è sempre qualcuno a cui da fastidio, e allora partono le maldicenze".

La vita privata di Elisabetta Gregoraci: il fidanzato e il figlio Nathan Falco

Da circa un anno, Elisabetta Gregoraci è legata all'imprenditore Giulio Fratini, con cui è riuscita a trovare il suo equilibrio: "Va tutto bene, sono molto tranquilla. Io vivo a Montecarlo, lui a Firenze, ma troviamo sempre il modo di vederci". L'atro amore nella sua vita è il figlio Nathan Falco, avuto con l'ex marito Flavio Briatore: "Mio figlio è la gioia più grande, sono grata alla vita di averlo avuto".