Mad in Italy su Rai2 con Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci: i comici nel cast e l'ospite speciale Da lunedì 29 gennaio, in prima serata su Rai2, va in onda Mad in Italy. Si tratta di uno show comico condotto da Gigi e Ross affiancati da Elisabetta Gregoraci, in cui comici provenienti da tutta Italia sono pronti a far divertire il pubblico. Ecco i nomi dei comici nel cast, l'ospite speciale e dove seguire le puntate o rivederle in streaming.

A cura di Elisabetta Murina

Da lunedì 29 gennaio, in prima serata su Rai2, va in onda Mad in Italy. Si tratta di uno show comico condotto da Gigi e Ross con Elisabetta Gregoraci, in cui comici provenienti da tutta Italia sono pronti a far divertire il pubblico in modi sempre diversi. Sei le puntate in totale e un cast formato da oltre 40 artisti e comici, uniti da un solo obiettivo: divertire e divertirsi. Con Stefano Palatresi che si occuperà della colonna sonora. Ospite speciale della prima puntata: Massimo Boldi.

Il cast di Mad in Italy

Sarà la comicità il centro di Mad in Italy, il nuovo programma di Rai2 in onda da lunedì 29 gennaio per un totale di sei puntate. Uno spettacolo in cui 40 comici, divisi tra le varie serate, intratterranno gli spettatori con sketch, monologhi, musica e personaggi sempre diversi. Presenti volti già amati dal pubblico, come Vincenzo Albano, Mago Paris, Pablo e Pedro, Arteteca, Ciro Giustiniani, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Quartetto Cera e Laura Magni e anche new entry come Luce Pellicani, Omar Pirovano, Max Galligani, Max Samaritani e Marco Turano. Ospite speciale della prima puntata: Massimo Boldi, che si esibirà e riproporrà il suo indimenticabile Cipollino.

Il programma è condotto da Elisabetta Gregoraci e Gigi e Ross e realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Tunnel Produzioni. La conduttrice, intervistata dal settimanale Chi, aveva detto di essere contenta di iniziare questa nuova esperienza televisiva: "Sono felice di far divertire le persone, di far sorridere, di regalare tre ore di allegria. ho fatto per tanti anni programmi con i comici e ho imparato sul campo".

Quante puntate sono e dove vedere in streaming Mad in Italy

Mad In Italy andrà in onda in prima serata su Rai2 per un totale di 6 puntate. La prima sarà lunedì 29 gennaio e, salvo cambi di programmazione, le prossime andranno in onda sempre di lunedì. È possibile guardare il programma in diretta su Rai2 o recuperarlo successivamente in streaming su RaiPlay.

Mad in Italy è una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Tunnel Produzioni. E’ un programma di Antonio Azzalini, Federico Andreotti, Dario Baudini, Antonio De Luca, Massimo Dimunno, Nando Mormone, Alessio Tagliento. Produttore Esecutivo Fabio Tassan Pagnochet. La regia è di Andrea Fantonelli.