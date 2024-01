Stasera C’è Cattelan Su Rai2 torna in onda: gli ospiti di martedì 23 e mercoledì 24 gennaio Ritorna in onda in seconda serata Stasera c’è Cattelan…Su Rai2. Alessandro Cattelan nei due nuovi appuntamenti settimanali della nuova stagione, martedì 23 e mercoledì 24 gennaio, avrà tanti ospiti in studio: tutti i nomi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Riparte la nuova stagione di Stasera c'è Cattelan…Su Rai2. Alessandro Cattelan è pronto a tornare nel suo salotto da martedì 23 gennaio 2024, in seconda serata, con due appuntamenti settimanali, accompagnato dalla band Street Clerks. Interviste, sketch divertenti e momenti speciali sono pronti a tornare in onda su Rai 2: "Ripartiamo da dove ci eravamo fermati. Ormai è un programma che si sta rodando anno dopo anno. Ogni puntata riserva delle novità perché ci sono sempre idee e ospiti diversi. Nella scorsa stagione abbiamo sperimentato l’inserimento degli stand-up comedy. Così come ci piace dare l’opportunità agli ospiti musicali di proporsi e di giocare con me e con tutti gli altri in studio" ha raccontato il conduttore a Tv e Sorrisi. Ecco gli ospiti delle prime due puntate in programma per martedì 23 e mercoledì 24 gennaio dalle ore 23.35 su Rai 2.

Gli ospiti di Stasera c'è Cattelan…Su Rai2 martedì 23 gennaio

Martedì 23 gennaio dalle 23.35 su Rai 2 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Stasera C'è Cattelan…Su Rai2. Alessandro Cattelan ospiterà in studio Willem Dafoe, attore e doppiatore statunitense e star del film Povere creature!, poi il duo composto da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, I Soliti Idioti, tornati al cinema con un nuovo film. Protagonisti della stessa puntata anche i Subsonica e Marco Travaglio.

I soliti Idioti

Gli ospiti della seconda puntata, mercoledì 24 gennaio

Nella seconda puntata in programma per mercoledì 24 gennaio 2024, sempre in seconda serata su Rai2, saranno ospiti l'attore Pietro Castellitto al cinema con Enea, e il divo dei film a luci rosse Rocco Siffredi, che sarà accompagnato dalla moglie Rosa Caracciolo e dai figli Lorenzo e Leonardo Tano. Tra i protagonisti della serata anche Giorgia Fumo, attrice romana e finalista del programma televisivo Italia's Got Talent nel 2022.

Pietro Castellitto