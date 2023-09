Elettra Lamborghini: “Sposarmi a 26 anni? Non l’avrei mai detto. Altro che sexy, colleziono calzini” “Non mi sento né ricca né famosa, quando mi fermano per strada non lo capisco.Mi metterei seduta a parlare con tutti””, racconta la cantante, che nonostante il successo non ha mai cambiato sr stessa. “Chi vede le mie storie conosce un’altra Elettra, che di sexy non ha niente. Cucino, taglio i cespugli in ciabatte”.

A cura di Giulia Turco

Elettra Lamborghini si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Al termine di una stagione estiva entusiasmante che ha visto la presentazione del suo ultimo disco, la cantante considerata ‘regina nostrana del Twerk’ fa i conti con la sua carriera e riflette sull’immagine che il mondo ha costruito di lei.

Il successo che non l'ha cambiata

“Quando le cose vanno troppo velocemente finisce che non ti godi niente”, riflette Elettra che si definisce determinata e sempre entusiasta nel raggiungere nuovi obiettivi professionali. “Appena ne conquisto uno, me ne pongo subito un altro. Se mi guardo indietro però, vedo che ho fatto una bella strada”, racconta. “Il carattere è la fonte del mio successo, credo che la mia dote principale sia arrivare dritta alle persone”.

In nessun contesto infatti, che fosse su un palco o dietro una telecamera in tv, Elettra ha perso la sua genuinità. È sempre rimasta la stessa, a prescindere dal giudizio che gli altri potessero avere di lei. “Non mi sento né ricca né famosa, quando mi fermano per strada o mi guardano sbalorditi non lo capisco. Vorrei dirgli Ehi, guarda che sono proprio come voi. Mi metterei seduta a parlare con tutti”. Ben diversa l’immagine di ammiccante ragazza sexy sui social dalla realtà. “Chi vede le mie storie conosce un’altra Elettra, che di sexy non ha niente. Cucino, taglio i cespugli in ciabatte”.

L’amore con il marito Afrojack

Se c’è una cosa che non metterebbe mai in discussione, oltre al suo percorso professionale, è l’amore per il marito Nick, che ha sposato a settembre del 2020. Presto festeggeranno tre anni di matrimonio. “Festeggiamo in Svizzera, in un centro detox, sì fa ridere. Niente telefonini. Si mangia poco e niente”, racconta. L’amore è sbocciato grazie alla musica.

“Ci siamo conosciuti ad un Festival, suonavo prima di lui, ci hanno presentati. Ero concentrata sulla carriera, a sposarmi a 26 anni non ci pensavo proprio, magari a 36”, ammette. “Non avevo mai avuto storie serie”. Eppure l’amore ha fatto capolino nella sua vita e oggi sono già affiatati che mai. “Io gelosa? Non me ne dà modo e io nemmeno”, assicura. “Non mi approccerei a un altro uomo nemmeno se mi pagassero, non me ne frega niente, ma era così anche prima di Nick, sto bene con i miei amici, i miei cani, i cavalli, i miei fan”.