Elettra Lamborghini: “Ho la tendinite a entrambe le braccia, sto limitando l’uso del cellulare” “Ho la tendinite a entrambe le braccia, se non rispondo al cellulare è perché ne sto limitando l’uso”, ha detto Elettra Lamborghini in una storia su Instagram mostrando il braccio. Un piccolo problema di salute per la cantante, che renderà probabilmente necessario un pò di riposo.

A cura di Elisabetta Murina

Continuano i piccoli problemi di salute di Elettra Lamborghini. Dopo essere svenuta ad agosto in seguito alla sua esibizione a Mazara Del Vallo, la cantante fa sapere di avere una tendinite. Per questo motivo, per evitare grandi sforzi, sta adottando alcune precauzioni.

I problemi di salute di Elettra Lamborghini

Con una storia Instagram, Elettra Lamborghini ha raccontato di avere un'infiammazione ai tendini di entrambe le braccia. Nella foto pubblicata sul suo profilo mostra l'avambraccio e spiega: "Buongiorno amici, ho la tendinite a entrambe le braccia". Per questo motivo, per stare a riposo e non sforzarsi ulteriormente, sta cercando di ridurre l'uso del telefono cellulare. "Se non rispondo al cell (cosa che già faccio) è perché sto limitando l'uso del cellulare", ha continuato la cantante rivolgendosi ai suoi milioni follower. Una condizione che non appare grave ma che potrebbe necessitare ulteriori controlli.

Lo svenimento dopo il concerto ad agosto

Non è la prima volta che Elettra Lamborghini si sente poco bene. Era già successo lo scorso 24 agosto, dopo l'esibizione a Mazara Del Vallo, in Sicilia. La cantante ha avuto uno svenimento e ha perso le forze per qualche minuto. Su Instagram si era mostrata con le gambe alzate, tenute ferme da un membro del suo staff. Poi aveva raccontato quanto le era accaduto, dovuto probabilmente al caldo e alla mancanza di liquidi: