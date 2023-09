Malgioglio furioso con Elettra Lamborghini dietro le quinte del Padova Pride: “Si crede Lady Gaga?” Scontro tra Cristiano Malgioglio e lo staff di Elettra Lamborghini durante la serata di chiusura del Padova Pride. L’agente della cantante avrebbe chiesto al cantautore di lasciare che fosse Elettra a esibirsi per prima. La risposta piccata di Malgioglio: “Chi si crede di essere? Lady Gaga?”.

A cura di Stefania Rocco

Scontro tra Cristiano Malgioglio e lo staff di Elettra Lamborghini durante la serata di chiusura del Padova Pride. Secondo quanto raccontato da Ivan Rota su Dagospia, l’agente della cantante avrebbe chiesto al cantautore la cortesia di lasciare che fosse Elettra a esibirsi per prima. “Io non cambio la scaletta”, avrebbe replicato piccato Malgioglio, rifiutandosi di concedere a Lamborghini la precedenza. L’uomo avrebbe quindi insistito, pregando Malgilgio di capire i motivi della fretta della collega: “Dai, Elettra ha l’aereo privato che l’aspetta”. Una spiegazione che ha esasperato il fastidio del cantautore, ormai furioso: “Fosse stato un volo linea avrei potuto capire, ma se è privato la può aspettare. C’è gente che non ha i soldi neanche per dare il latte ai bambini.. andate tutti affan**lo ma chi si crede di essere? Lady Gaga?”.

I motivi del fastidio di Malgioglio

A infastidire Malgioglio, si legge sul sito di Roberto D’Agostino, sarebbe stato anche il fatto che Elettra fosse transennata nella sua tenda per evitare di essere disturbata. Una distanza che avrebbe finito per acuire la rabbia del cantante. Malgioglio, aggiunge Rota, si sarebbe lamentato con urla e improperi a voce talmente alta da richiamare perfino l’attenzione di Carmen Russo, presente all’evento. Ma nemmeno l’intervento della showgirl e amica sarebbe bastato a calmarlo.

Cristiano Malgioglio al Padova Pride con Carmen Russo sul palco

I video del Padova Pride disponibili in rete dimostrano che la lite dietro le quinte non avrebbe influito sulla performance di Malgioglio sul palco. L’artista si è esibito con un medley dei suoi successi. Accanto a lui sul palco l’amica Carmen Russo. Il fatto di non essere riuscita ad anticipare i tempi della sua esibizione non avrebbe infastidito nemmeno Elettra, salita sul palco della diciannovesima tappa del suo Elettraton per uno show senza sbavature.