Elettra Lamborghini sulla lite con Malgioglio: “Rispetta l’orario, se hai un problema dimmelo” Elettra Lamborghini ha rotto il silenzio sulla presunta discussione con Cristiano Malgioglio nel dietro le quinte del Padova Pride. L’agente della cantante avrebbe chiesto al cantautore che fosse lei a esibirsi per prima perché aveva un aereo privato da prendere. “L’orario va rispettato. Se canti da due ore, forse qualcosa non va”, ha detto.

Elettra Lamborghini ha rotto il silenzio sulla presunta discussione avuta con Cristiano Malgioglio nel dietro le quinte del Padova Pride, evento al quale entrambi ai sono esibiti. Secondo Dagospia, l'agente della cantante avrebbe chiesto al cantautore di potersi esibire prima perché aveva un aereo privato ad aspettarla. Lui però, piuttosto infastidito dalla richiesta, non glielo avrebbe concesso. "Non dovevo prendere nessun aereo privato, era concordato un certo orario e va rispettato", ha raccontato l'interprete di Mani in Alto.

La spiegazione di Elettra Lamborghini

In alcune storie Instagram, Elettra Lamborghini ha spiegato la sua versione dei fatti sul presunto scontro con Malgioglio al Padova Pride, stufa di leggere notizie sul suo conto che non hanno alcune fondamento, come la lite con un concorrente di Italia's Got Talent: "Ultimamente sui social leggo un sacco di notizie riguardanti me di cui francamente non ne so niente. Non smentisco perché sono stanca di smentire tutto, tanto ho capito che il gioco è un acchiappa click dei social".

La cantante è "caduta dal pero" quando ha la letto la notizia, precisando che la sua esibizione era prevista per le 23, come richiesto, e che non c'era nessun aereo privato ad aspettarla. "È un mio amico e dico, ca**o, dimmelo in faccia. Ti ho pure salutato prima di entrare", ha spiegato a proposito di Malgioglio. Poi ha continuato:

Il mio show è stato concordato prima delle 11 di sera. Quest'anno ho deciso di fare concerti solo miei e apparizioni in solamente altri tre posti, di 40 minuti. Non reggo più orari come l'una, quindi era stato deciso per le 11. Non avevo nessun aereo privato da prendere, niente di tutto ciò, il giorno dopo avevo un impegno molto importante. Se canti da due ore, forse c'è qualcosa che non va. L'orario va rispettato. Ho aspettato per il pubblico, adesso devo leggere queste cose, baruffe da bambini di cinque anni. Se vuoi chiamami. Non ascoltate queste ca**ate.

Cosa sarebbe successo tra Malgioglio e Elettra Lamborghini dietro le quinte

A lanciare il gossip sullo scontro tra i due artisti, durante la serata di chiusura del Padova Pride, è stato Ivan Rota su Dagospia. Pare che l'agente della cantante avrebbe chiesto a Malgioglio di lasciare che Elettra si esibisse per prima. "Io non cambio la scaletta", sarebbe stata la risposte del diretto interessato, che si sarebbe rifiutato di accettare. "Dai, Elettra ha l'aereo privato che l'aspetta", avrebbe incalzato l'agente, infastidendo ancora di più il cantautore. “Fosse stato un volo linea avrei potuto capire, ma se è privato la può aspettare. C’è gente che non ha i soldi neanche per dare il latte ai bambini.. andate tutti affan**lo ma chi si crede di essere? Lady Gaga?”, avrebbe concluso l'artista.