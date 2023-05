È morto Enrico Oldoini, grande regista della commedia all’italiana e ideatore di Don Matteo È morto Enrico Oldoini, regista e sceneggiatore delle più importanti commedie all’italiana degli anni ’80 e ’90. Ideatore di Don Matteo.

È morto Enrico Oldoini, regista e sceneggiatore delle più importanti commedie all'italiana degli anni '80 e ‘9o. Aveva diretto il sequel di Yuppies 2 e il film "Bellifreschi" del 1989 con Christian De Sica e Lino Banfi. Era stato anche il regista di due "Vacanze di Natale" rimasti nella storia, quello del 1990 e del 1991. Christian De Sica lo ricorda su Instagram: "Ciao amico mio, ti ho voluto molto bene". Era stato sceneggiatore e soggettista per Pasquale Festa Campanile, Nanni Loy, Sergio e Bruno Corbucci. Aveva sceneggiato insieme a Carlo Verdone il film "Borotalco". È stato tra gli ideatori di Don Matteo.

Dalla seconda metà degli Anni Novanta si è dedicato prevalentemente a dirigere opere audiovisive destinate alla televisione, come per esempio le due serie di Dio vede e provvede, nel biennio 1996 e 1997 che hanno rappresentato la sua prima esperienza di regia televisiva. "Don Matteo" è nato da una sua idea. Il fortunato format che ha lanciato l'ultima parte di carriera di Terence Hill è stato ideato da lui: un'idea basata su un format originale e non straniero. Enrico Oldoini è stato anche regista di tutti gli episodi della prima stagione e in parte della terza stagione.

Tra gli altri suoi lavori successivi: La crociera (2001), Incompreso (2002), A casa di Anna (2004), Capri (2006, coadiuvato da Francesca Marra). È stato regista de "Il giudice Mastrangelo", prima e seconda stagione con Diego Abatantuono e ha diretto la prima stagione di "Un passo dal cielo". I suoi ultimi due film al cinema da regista: "La fidanzata di papà" (2008) e "I mostri oggi" (2009).