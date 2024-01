È morto David Gail, lo Stuart Carson di Beverly Hills aveva 58 anni L’attore di soap diventò noto in Italia per il personaggio di Stuart Carson in Beverly Hills: era un ricco rampollo che fece perdere la testa a Brenda (Shannen Doherty) e che stava per sposare, ma Brandon (Jason Priestley) riuscì a impedirlo dopo aver scoperto da Dylan (Luke Perry) che Stuart spacciava droga. Fu piccola grande storia della televisione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È morto David Gail, attore estremamente popolare negli Stati Uniti per la partecipazione a numerose soap opera. In Italia lo abbiamo conosciuto bene per il ruolo di Stuart Carson in "Beverly Hills 90210". Nella sua carriera aveva interpretato anche il personaggio del dottor Joe Scanlon in “Port Charles” e di Dean Collins in “Savannah”. La morte dell'attore è stata annunciata in un podcast dedicato al mondo di Beverly Hills 90210.

Chi era David Gail e qual era il personaggio che interpretava in Beverly Hills 90210

David Gail era nato nello Stato della Florida il 27 febbraio 1965. Per la sua bellezza giovanile, riuscì a ottenere ruoli nei principali show televisivi degli anni '80 e degli anni '90. Il personaggio di Stuart Carson colpì particolarmente perché interagì con quello interpretato da Shannen Doherty, Brenda Walsh. Nella quarta stagione di Beverly Hills 90210, il personaggio di Brenda conosce Stuart a un appuntamento al buio e da quel momento se ne innamora. La storia va avanti fino a quando Stuart non chiede a Brenda di sposarlo, ma Dylan rivela a Brandon che Stuart è uno spacciatore. Così, è proprio Brandon che riesce a sventare il matrimonio, organizzato a Las Vegas, in uno storico episodio.

Il ricordo di Katie Colmenares

In un messaggio pubblicato su Instagram da Katie Colmenares, la sorella di Gail, ha detto di suo fratello: "Non c'è stato nemmeno un giorno nella mia vita in cui non eri con me al mio fianco, sempre il mio gregario, sempre il mio migliore amico pronto ad affrontare qualsiasi cosa e chiunque sia con me, gli orsi non saranno mai più gli stessi, ma ti terrò così stretto ogni giorno nel mio cuore, tu splendido, amorevole, incredibile e feroce essere umano, mi manchi ogni secondo di ogni giorno per sempre, non ce ne sarà mai un altro". Nel post, Katie Colmenares ha pubblicato una foto di entrambi abbracciati.

