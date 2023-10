È morta Sherika De Armas, era la ragazza più bella del mondo: aveva solo 26 anni È morta una delle donne più belle del mondo: la modella uruguaiana Sherika De Armas. Aveva solo 26 anni ed è morta con un cancro.

Sherika De Armas, che ha rappresentato l'Uruguay nel concorso di Miss Mondo nel 2015, è morta in circostanze drammatiche. Aveva solo 26 anni ed era considerata come una delle ragazze più belle del mondo. I giornali uruguaiani hanno riportato che la morte è arrivata la scorsa settimana dopo una lunga battaglia di due anni contro un cancro. Nel 2015 aveva partecipato a Miss Mondo non riuscendo però ad arrivare tra le prime trenta, ma era considerata comunque tra le più belle del mondo. I familiari hanno chiesto rispetto della privacy in questo momento triste. La modella non era fidanzata e non aveva figli.

La drammatica morte di Sherika De Armas

La morte di Sherika De Armas è arrivata a causa di un tumore all'utero. Tantissimi hanno lasciato un ricordo sui social media: "Vola in alto, piccola sorella. Sempre e per sempre", ha scritto sui social media suo fratello, Mayk' De Armas. La Miss Uruguay in carica, Carla Romero, l'ha definita: "Troppo bella per questo mondo, una delle più belle che io abbia mai conosciuto". Tantissimi i fan che l'hanno ricordata: "Ti ricordavamo in quella tua bellezza". I critici locali l'avevano elogiata per "il suo bellissimo viso, la sua altezza imponente e la personalità carismatica" ed è stata definita "una delle giovani talenti più promettenti dell'Uruguay".

I sogni di Sherika De Armas

Sherika De Armas aveva raccontato di se stessa e di quelli che erano i suoi sogni: "Ho sempre desiderato essere una modella nella mia vita, pubblicità o modella da passerella faceva lo stesso". Come secondo lavoro, vendeva prodotti di bellezza e per la cura della persona con un brand a suo nome. Da quando aveva avuto la diagnosi del cancro, che non aveva rivelato pubblicamente, aveva deciso di dedicare il suo tempo a una fondazione che aiuta la prevenzione del tumore all'utero.