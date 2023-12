È morta Itziar Castro, l’attrice di Vis a Vis aveva 46 anni L’attrice catalana Itziar Castro è morta ieri sera, scrive Elmundo.es, all’età di 46 anni. Nota per il suo ruolo in Vis a Vis, serie tv Netflix, sarebbe morta a seguito di un “arresto cardiaco”.

L'attrice catalana Itziar Castro è morta ieri sera, scrive Elmundo.es, all'età di 46 anni. La notizia ha sconvolto il mondo del cinema: la causa della morte, avvenuta a Lloret de Mar, è al momento sconosciuta ma "tutto farebbe pensare ad un arresto cardiaco", ha detto all'agenzia Efe la direttrice della sua agenzia, Gabriela Defty. L'attrice era nota in Italia per il suo ruolo nella serie Netflix Vis a Vis.

La morte di Itziar Castro, l'annuncio del regista Frankie de Leonardis

Sui social si affollano i messaggi d'addio a Itziar Castro, attrice catalana morta a 46 anni, si pensa per un "arresto cardiaco", stando a quanto detto dalla direttrice dell'agenzia Gabriela Defty. È conosciuta principalmente per il ruolo di Gоya Fernández in Vis a vis, serie Netflix, e per la partecipazione a film come Campeones o Pieles per il quale è stata nominata ai Goya Awards come migliore attrice esordiente.

Ad annunciare la sua morte è stato il regista Frankie de Leonardis sul social network X (ex Twitter). "È con profondo rammarico che vi informiamo della morte della talentuosa attrice Itziar Castro avvenuta ieri sera. Con una straordinaria carriera nell'industria dello spettacolo, la Castro ha lasciato un segno indelebile con la sua notevole recitazione e il suo carisma" ha scritto. "Itziar non era solo un'attrice e un'artista di talento, ma anche un'instancabile combattente per i suoi ideali e le sue speranze. Ha affrontato ogni sfida con una determinazione e un coraggio che hanno ispirato molti. Il suo contributo al mondo dell'arte e la sua instancabile lotta per l'uguaglianza e la giustizia sul piano sociale rimarranno un'eredità duratura della sua passione e del suo impegno. Per coloro che desiderano renderle omaggio, i dettagli degli eventi commemorativi saranno annunciati nei prossimi giorni. La famiglia chiede il rispetto della propria privacy in questo difficile periodo di lutto". ha poi aggiunto.