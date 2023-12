Itziar Castro ha avuto un arresto cardiaco durante uno spettacolo di nuoto sincronizzato in piscina Itziar Castro, attrice 46enne diventata popolare per il ruolo di Goya Fernandez nella serie tv Vis a Vis, sarebbe stata vittima di un arresto cardiaco sopravvenuto durante le prove di uno spettacolo di nuoto sincronizzato.

Secondo quanto rende noto il quotidiano El Periodico, Itziar Castro, attrice 36enne diventata popolare in tutto il mondo grazie al ruolo di Goya Fernandez nella serie tv Vis a Vis, sarebbe morta in seguito a un arresto cardiaco sopravvenuto durante le prove di uno spettacolo di nuoto sincronizzato. Castro si trovava in una piscina di Lloret de Mar intorno all’una di notte per le prove di uno spettacolo del Club di Nuoto Kallípolis previsto per il 17 dicembre prossimo quando ha avuto un malore pochi minuti dopo essere uscita dall'acqua. Nonostante le manovre di soccorso, praticate fin dai primi istanti sul posto, il cuore dell’attrice non ha mai ripreso a battere e Itziar Castro è stata dichiarata morta intorno alle 2 di notte. Sarà l’autopsia a fare luce sulle cause del decesso.

La lotta contro la grassofobia e l’attivismo per i gruppi LBGTQ+ e Plus Size

Castro era da tempo una riconosciuta icona dell’universo LBGTQ+. Aveva inoltre abbracciato la causa del mondo Plus Size, del quale si dichiarava orgogliosa sostenitrice, utilizzando il suo corpo come bandiera di libertà di espressione. “Mi piaccio, mi mostro”, diceva nel suo slogan contro la grassofobia, “e se a te non piace, guarda dall’altra parte o meglio guardati dentro”. “La rivoluzione è essere se stesse, essere atipiche”, scriveva orgogliosa su Instagram, mostrandosi in costume in spiaggia.

Itziar Castro soffriva di lipedema

Sempre via Instagram, l’attrice aveva raccontato di soffrire di lipedema, una patologia scoperta grazie ai social network durante la pandemia di Covid quando, partecipando a una challenge che prevedeva gli utenti ricreassero un’opera d’arte da casa, aveva pubblicato uno scatto con il quale si proponeva nel ruolo di “musa ispiratrice di Bolero”. La foto aveva acceso il sospetto di un follower che l’aveva allertata, spingendola a sottoporsi a tutti i controlli del caso. “Durante le riprese di un episodio di ‘Vis a Vis' mi sono dovuto fermare perché mi si erano gonfiate le mani. Mi facevano male le gambe e sono dovuta andare al pronto soccorso, dove mi hanno detto che era un'infezione e mi hanno dato degli antibiotici. Ma ora so che si trattava di lipedema, che causa questo tipo di infezione e può colpire il sistema linfatico e peggiorare la situazione”, aveva raccontato qualche tempo dopo l’attrice. Il lipedema è una malattia degenerativa che prova un aumento progressivo e fibrotico del tessuto adiposo, spesso accompagnato da edema, infiammazione sistemica e dolore.