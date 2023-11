Chi è il fan che Emma Marrone ha baciato al concerto di Milano. La reazione: “Scandalizzatevi per altro” Paolo Ranieri è il fan che Emma Marrone ha baciato durante il concerto ai Magazzini Generali di Milano. Travel e fashion blogger, sui social ha condiviso numerose foto con personaggi noti dello spettacolo scattate durante le diverse edizioni del Festival di Sanremo.

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il tour nei club di Emma Marrone sta facendo chiacchierare per i baci che la cantante ha stampato sulle labbra dei suoi fan. L'ultimo è andato in scena ai Magazzini Generali di Milano: durante l'esibizione sulle note di L'amore non mi basta, la cantante ha baciato Paolo Ranieri, travel e fashion blogger che su Instagram conta oltre 132 mila follower. "Scandalizzatevi per altro, cretini", la risposta della cantante alle critiche.

Chi è Paolo Ranieri, il ragazzo che Emma ha baciato al concerto

Paolo Ranieri è il ragazzo che ha baciato Emma durante il concerto ai Magazzini Generali di Milano. Lui è un volto conosciuto al mondo dei social: originario di Acqui, è un travel blogger e influencer, è seguito da oltre 132 mila follower sul profilo Instagram. Ogni anno, stando ai post condivisi, partecipa come spettatore al Festival di Sanremo. Numerose sono le foto e i selfie scattati con i protagonisti delle diverse edizioni.

Il discorso di Emma sui baci ai fan

Quello a Paolo Ranieri non è stato l'unico bacio che la cantante ha dato ai suoi fan. Tre giorni fa, sempre a Milano, Emma ha baciato anche un giovane di nome Giuseppe Marletta che su Tik Tok ha commentato così la sorpresa: "Non so scendere più dalla tua bocca". Dopo i baci, i social si sono scatenati contro la cantante, la quale ieri sera ha deciso di rispondere alle critiche:

A tutti quelli che si stanno scandalizzando sui social perché bacio i miei fan. Scandalizzatevi per altro, cretini. Non c'è fine al peggio. Cosa c'è di più bello che condividere amore? Se mi butto lì è perché mi fido della mia gente. Tutti scandalizzati, ma da dove sono usciti? Io sono contenta di beccare qualcuno e dare un limone ogni sera. È uno scambio d'amore reciproco, viva l'amore e chi ha il coraggio di amarsi come meglio crede. Le persone non hanno capito la differenza tra amore puro e ossessione. In un modo in cui nessuno più si fida del prossimo, io sono felice di fidarmi della mia gente e di baciarla in bocca.