Muore fan di Taylor Swift al concerto: allerta meteo per il caldo, altri fan svenuti per malore Un fan di Taylor Swift è morta durante il concerto di venerdì sera in Brasile a Rio de Janeiro mentre la città era in piena allerta meteo per il caldo. La ragazza di nome Ana Clara Benevides, 23 anni, è svenuta mentre era allo spettacolo e si ritiene che abbia avuto un arresto cardiaco. Più di mille fan svenuti per malori improvvisi.

Un fan di Taylor Swift è morta durante il concerto di venerdì sera in Brasile all'Estádio Olímpico Nilton Santos di Rio de Janeiro mentre la città era in piena allerta meteo per il caldo. La ragazza di nome Ana Clara Benevides, 23 anni, è svenuta mentre era allo spettacolo e si ritiene che abbia avuto un arresto cardiaco, stando alla versione di sua cugina Estela Benevides e come riportato dal quotidiano brasiliano Fohla De Sao Paolo. Oltre lei, il The Sun riporta che più di mille persone sarebbero svenute per il caldo torrido, reso ancora più insostenibile dalle alte temperature in Arena.

Allerta caldo: Taylor Swift chiedeva acqua per i fan

I medici intervenuti sul posto hanno tentato di rianimarla ma non ci sono riusciti. Taylor Swift è stata vista più volte supplicare la sicurezza dello stadio di dare acqua agli spettatori del concerto nei video del concerto circolate sui social. Ana Clara Benevides è stata subito trasportata all'ospedale municipale Salgado Filho ma è morta poco dopo. Venerdì il tempo a Rio era di circa 40 gradi, secondo USA Today. I fan avrebbero denunciato che gli era stato vietato di portare acqua all'interno del locale, ma i quotidiani locali al momento non sono stati in grado di verificare questa affermazione.

Un fondo di verità dovrebbe esserci dato che Taylor Swift si è dovuta spesso muovere autonomamente, durante le sue esibizioni, per prelevare una bottiglia d'acqua da lanciare ad alcuni fan in difficoltà sotto il palco. "C'è gente che ha bisogno di acqua proprio qui…", ha detto indicando un gruppo al centro dell'arena. La precisazione sulla morte di Ana Clara Benevides, arrivata subito dopo lo show, sottolinea il decesso prima che iniziasse il concerto.

Il messaggio di Taylor Swift dopo la morte di Ana Clara Benevides

Poi, dopo lo show, l'amaro messaggio sulla morte di Ana Clara Benevides: "Non posso credere di scrivere queste parole, ma è con il suo cuore spezzato che dico che abbiamo perso un fan stasera prima del mio spettacolo. Non so dirvi quanto sia devastata da tutto questo", ha scritto. "Ci sono pochissime informazioni. Non potrò parlare di quanto avvenuto quando sarò di nuovo sul palco perché mi sento sopraffatta dal dolore. Il mio cuore spezzato va alla sua famiglia e ai suoi amici. Questa è l'ultima cosa che avrei pensato sarebbe accaduta quando abbiamo deciso di portare lo show in Brasile".

L'Eras Tour prevede altri due spettacoli a Rio de Janeiro sabato e domenica prima di dirigersi a San Paolo, in Brasile, il prossimo fine settimana, tappa finale della tappa del tour 2023.