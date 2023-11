Travis Kelce e Taylor Swift non si nascondono più: si baciano alla fine del concerto della popstar Taylor Swift e Travis Kelce non si nascondono più: alla fine del concerto della popstar a Buenos Aires, i due si sono abbracciati e baciati pubblicamente. Un gesto d’amore per la prima volta, senza la paura di essere visti da occhi indiscreti, che sancisce ufficialmente il loro legame.

A cura di Elisabetta Murina

Taylor Swift e Travis Kelce non si nascondono più. Dopo il romantico weekend a Kansas City e la passeggiata mano nella mano a New York, i due si sono abbracciati e baciati pubblicamente alla fine del concerto della popstar a Buenos Aires, in Argentina. Un gesto d'amore per la prima volta in pubblico, senza la paura di essere visti da occhi indiscreti. E di occhi ce ne erano davvero tanti e non hanno di certo perso l'occasione per immortalare il momento.

Taylor Swift corre da Travis Kelce ad abbracciarlo: i gesti d'amore in pubblico

Nella serata dell'11 novembre, Taylor Swift si è esibita a Buenos Aires per la prima tappa del suo tour internazionale. Un evento per il quale la cantante ha potuto contare sul sostegno di diverse persone care, dai genitori seduti nell'area Vip a quello del nuovo compagno Travis Kelce, giocatore professionista di football. Finito il concerto, l'artista è corsa ad abbracciare il fidanzato, saltando letteralmente tra le sue braccia e baciandolo con passione. Questo è avvenuto davanti agli occhi dei migliaia e migliaia di fan presenti al live show. A ulteriore prova del sentimento che nutre nei confronti dell'uomo, pare anche che Swift abbia leggermente modificato il testo di un suo brano per dedicarlo a lui.

La storia d'amore tra i due

Travis Kelce e Taylor Swift fanno sempre più sul serio. Se prima custodivano con attenzione il loro rapporto dai paparazzi, ora sembra che si stiano dedicando a vivere il loro amore alla luce del sole, senza curarsi più di tanto degli occhi indiscreti. Secondo alcuni media americani, circa un mese fa la cantante sarebbe volata da Nashville a Kansas City per festeggiare il compleanno del fidanzato. I due avrebbero trascorso una serata intima, "una notte in totale relax", e due giorni dopo lei sarebbe ripartita per dedicarsi al lavoro. Swfit è diventata poi la tifosa numero uno del giocatore di football, cercando di essere presente a quante più partite possibili per supportarlo. Dopo la "fuga d'amore", i due sono stat avvistati mano nella mano per le strade di New York, al termine di una romantica cena in un ristorante della Grande Mela, prima di fare la sua apparizione a sorpresa al Saturday Night Live.