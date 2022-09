È morta Gigliola Fantoni, la moglie del regista Ettore Scola È morta Gigliola Fantoni, regista e sceneggiatrice, moglie di Ettore Scola. Aveva 93 anni. Insieme hanno avuto due figlie, Silvia e Paola, che oggi hanno rispettivamente 60 e 65 anni.

A cura di Elisabetta Murina

Nella notte tra il 25 e il 26 settembre è morta Gigliola Fantoni, regista e sceneggiatrice, moglie di Ettore Scola. Aveva 93 anni. I funerali si svolgeranno in forma privata come da sua volontà. Dal matrimonio con il regista sono nate due figlie, Silvia e Paola, che oggi hanno rispettivamente 60 e 65 anni.

Le parole di Gigliola Fantoni alla morte del marito

Un amore forte e duraturo quello che ha legato Gigliola Fantoni ad Ettore Scola, scomparso nel 2016. In occasione dei funerali celebrati alla casa del cinema di Roma, la moglie ha dedicato alcune parole in ricordo del marito: "Noi qui vogliamo festeggiare, vogliamo che sia una festa, per questo vi faccio un esempio di cosa Ettore pensava dei funerali". E rammenta l'episodio L'elogio funebre, firmato dal marito nel 1977 per il film collettivo I nuovi mostri. C'è una compagnia di attori che accompagna al cimitero la salma del capocomico. L'elogio tocca alla spalla storica del defunto, un grande Alberto Sordi che in pochi minuti passa dalla tragedia alla commedia alla farsa. "Lì – dice Gigliola – andavano via tutti insieme cantando, qui non canteremo, anche se sarebbe stato bello, ma faremo una brindata: beviamo tutti per Ettore" .