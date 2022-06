Dua Lipa sorpresa in discoteca con Aron Piper, si accendono le voci di flirt Un gruppo di fan ha avvistato Dua Lipa in una discoteca di Madrid insieme ad Aron Piper, star di “Èlite”. Scattano le voci di flirt ma un video dimostra che tra i due non ci sarebbe stato alcun bacio.

A cura di Stefania Rocco

Dua Lipa insieme ad Aron Piper? Sembrano esserne convinti i fan della popstar, almeno a giudicare dal tam tam sviluppatosi in rete nelle ultime ore. La cantante è stata avvistata in una discoteca di Madrid insieme all’attore di “Èlite”, fortunata serie Netflix. L’incontro è avvenuto a poche ore dal concerto che l’artista ha tenuto nella capitale spagnola (seguito a quello di Barcellona, con incidente annesso). Diverse le foto scattate ai due insieme. È finito in rete perfino un video nel quale i due compaiono vicini e che ha fatto gridare al bacio. Ma le immagini contenute nel filmato raccontano altro.

Il video di Dua Lipa insieme ad Aron Piper

Il video della popstar in discoteca con l’attore sta circolando da qualche ora sui social. Ma basta osservarlo attentamente per capire che non c’è alcun bacio in quel filmato. I due appaiono vicini, c’è certamente complicità, ma niente di particolarmente romantico. Aron, complice la musica alta, si avvicina all’orecchio di Dua Lipa per parlarle, per qualche istante le accarezza i capelli ma in quelle immagini non c’è traccia del bacio sul quale diversi fan hanno scommesso.

Dua Lipa single dopo la rottura con Anward Hadid

Quello che ha spinto i fan a pensare che tra Dua Lipa e Aron Piper fosse scattato un flirt è il fatto che entrambi sono single da qualche tempo (oltre alla evidente complicità del filmato). La popstar ha recentemente troncato la relazione con Anward Hadid, fratello di Gigi e Bella Hadid. La relazione tra i due si è interrotta alla fine del 2021, ufficialmente a causa dei rispettivi impegni di lavoro e della distanza che ne è derivata. La popstar è infatti sempre più impegnata in giro per il mondo tra registrazioni e tour, mentre il modello vive e lavora a New York.