Soleil Sorge e il flirt con Gianluca Costantino, con lei a Ibiza: la verità dietro il loro viaggio Soleil Sorge e Gianluca Costantino sono partiti per Ibiza insieme a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Espose le voci di flirt, i due hanno fatto chiarezza.

A cura di Stefania Rocco

Che cosa c’è tra Soleil Sorge e Gianluca Costantino? A qualche mese dalla fine del Grande Fratello Vip, i due ex concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini sono volati a Ibiza insieme Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che da tempo sono ufficialmente una coppia. La scelta di intraprendere questo viaggio in quattro aveva fatto nascere qualche sospetto circa la relazione nata tra loro a telecamere spente. Numerosi i fan che si sono chiesti cosa nascondesse questo viaggio e come mai Soleil e Gianluca, entrambi single, avessero deciso di partire insieme a una coppia.

Soleil Sorge: “Nessun flirt con Gianluca Costantino”

Nel corso di una diretta Instagram organizzata sul profilo del settimanale Chi, Soleil ha voluto commentare i rumors nati a proposito del rapporto con l’ex coinquilino conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip: “Cosa ci facciamo qui? Ha organizzato tutto Gianluca. Sono usciti un po’ di gossip su fughe romantiche… Vi diciamo una cosa effettivamente vera. In tutta questa fuga romantica il ricavato verrà devoluto in beneficenza. Questa è l’unica cosa vera”. Niente di romantico dunque, solo un progetto professionale il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Gianluca Costantino: “Soleil? Vorrei conoscerla meglio”

A rafforzare i sospetti circa un legame romantico tra i due avevano contribuito le dichiarazioni di Gianluca nella Casa del GF Vip, quando il giovane aveva ammesso il suo interesse per Soleil dopo averle rubato un bacio scherzoso: “È successo in confessionale. L’unico posto in cui ci si sente liberi di esprimere qualsiasi opinione. In quel momento Soleil e io sembravamo una cosa sola, e non immagina la bella sensazione che ho provato. Quel bacio, anche se dato per scherzo, mi ha reso felice. Mi piacerebbe conoscerla meglio prima di conquistare il suo cuore”.