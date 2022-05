Soleil Sorge a Fanpage.it: “Cristiano Malgioglio è il nostro Chuck Norris” A Fanpage.it, Soleil Sorge commenta l’Eurovision 2022: “Achille Lauro non mi ha sorpreso, meglio Emma Muscat”. E su Cristiano Malgioglio: “È il nostro Chuck Norris”.

Soleil Sorge è intervenuta nel corso della diretta Instagram di Fanpage.it "Ma l'hai visto l'Eurovision 2022?" moderata da Francesco Raiola e Andrea Parrella con ospiti, tra gli altri, Willie Peyote e Aka7even. Nel corso della diretta, la popolare influencer, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip e all'ultima edizione de La Pupa e Il Secchione Show, ha dato le sue impressioni sull'edizione 2022 dell'Eurovision, sottolineando come sia importante per l'Italia che una competizione del genere si stia svolgendo proprio a Torino. Ecco cosa ci ha raccontato.

Le parole di Soleil Sorge

Parole dolci soprattutto per Emma Muscat: "Ha retto bene la performance, l'ho vista proprio in stile popstar". Meno per Achille Lauro: "A livello internazionale ha pagato qualcosa".

Achille Lauro non ha sorpreso così tanto, forse non aveva quella componente che ti entra in testa e a livello internazionale ha pagato. Invece, la Emma Muscat mi ha sorpreso veramente tanto. Ha retto molto bene la performance, l'ho vista in stile popstar e poi ha una canzone estremamente orecchiabile ed estremamente mainstream.

Soleil Stasi con Francesco Raiola e Andrea Parrella

Il commento sui conduttori

Grandi complimenti per i conduttori, tutti in parte e tutti ottimi con la lingua inglese, un aspetto che non sempre viene curato nel nostro paese. Parole al miele anche per Cristiano Malgioglio: "È il nostro Chuck Norris".