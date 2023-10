Di cosa si occuperà la fondazione che Fedez ha annunciato da Fabio Fazio: “È una cosa urgente” A Che Tempo Che Fa Fedez ha sollevato la questione dello stigma associato alla salute mentale e ha rilanciato: “Giorgia Meloni, ti prego, non tagliare questi fondi”.

Nella puntata di "Che tempo che fa" trasmessa il 29 ottobre su Nove, l'ospite speciale è stato Fedez. È stata ovviamente l'intervista più importante della serata per una serie di fattori, non da ultimo il fatto che rientrava pubblicamente in televisione dopo lungo tempo e soprattutto dopo il ricovero in ospedale. Non sono mancate le frecciatine all'indirizzo del Governo attuale con un messaggio rivolto direttamente a Giorgia Meloni.

La parte più importante dell'intervista

Probabilmente, la parte più importante dell'intervista è rappresentata da un appello che Fedez ha lanciato alla premier Giorgia Meloni riguardo alla salute mentale. In particolare, ha chiesto alla leader di Fratelli d'Italia di non tagliare i fondi destinati al bonus psicologo. Fedez ha quindi anche condiviso il suo sogno di aprire un centro gratuito dedicato alla salute mentale attraverso la sua fondazione. Dopo la sua esperienza ospedaliera, Fedez ha realizzato quanto sia urgente affrontare questo aspetto e ha citato dati allarmanti riguardanti i disturbi mentali tra i giovani e ha lanciato il suo appello.

Lo scorso governo ha stanziato per il bonus psicologo 25 milioni di euro, che hanno coperto solo il 10% della domanda, quindi il 90% è rimasto a bocca asciutta. Con la nuova finanziaria, il nuovo governo ha deciso di tagliare i 25 milioni, che erano comunque insufficienti, e di portarli a 5. Quello che voglio chiedere, sommessamente, a Giorgia Meloni e a Giorgietti è di non tagliare questi soldi perché significherebbe sputare in faccia a persone che ne hanno bisogno.

Lo stigma associato alla salute mentale

Nell'intervista, Fedez ha chiaramente sollevato la questione dello stigma associato alla salute mentale e ha evidenziato la responsabilità dei media nell'affrontare questo problema in modo sensibile ed educativo. Ha condiviso un'esperienza personale in cui è stato etichettato in modo ingiusto come "ansia patologica," sottolineando l'importanza di promuovere una comprensione più approfondita della salute mentale. Fedez ha anche condiviso alcuni pensieri sulla salute mentale e ha fatto comprendere quanto sia fondamentale prestare attenzione e curare questo aspetto. Il sogno di Fedez resta di aprire un centro gratuito per aiutare tutti quelli che affrontano questo tipo di problema. Un appello che è stato un buon momento di televisione.