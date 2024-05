video suggerito

David Copperfield accusato di abusi e molestie da diverse donne: "Ci ha drogate e ha avuto rapporti sessuali" Il celebre illusionista è finito al centro delle accuse di molte donne che hanno rivelato al Guardian delle presunte molestie subite. Accuse che Copperfield, tramite i suoi avvocati, rispedisce al mittente.

A cura di Andrea Parrella

David Copperfield finisce sotto accusa. Il celebre illusionista è accusato da 16 donne di comportamenti inappropriati e molestie sessuali. Molte delle presunte vittime all'epoca dei fatti erano minorenni, stando a quanto emerge alcune avevano appena 15 anni. Copperfield è accusato per un periodo che va dalla fine degli anni Ottanta al 2014.

A rendere nota la notizia è il Guardian, che ha intervistato oltre 100 persone e esaminato fascicoli giudiziari e di polizia. Alcune donne sostengono di essere state spinte a parlare a seguito degli effetti del movimento #Metoo.

La replica dell'avvocato: "Mai comportamenti inappropriati"

Il quotidiano britannico ha contattato in forma scritta i legali di Copperfield che hanno negato qualunque forma di "comportamento inappropriato" dell'assistito. Secondo gli avvocati chiunque conosca Copperfield lo descriverebbe come "gentile, timido e rispettoso di uomini e donne. Sostiene il movimento #MeToo, che incoraggia le donne a denunciare le violenze di cui sono rimaste vittime".

Le accuse precedenti all'indirizzo di David Copperfield

Non è la prima accusa di questo genere per Copperfield. Nel 2018 Brittney Lewis aveva raccontato di essere stata drogata e sessualmente aggredita a 17 anni, quando era una modella. L'illusionista, tuttavia, ha sempre negato in modo categorico. Un'altra donna ha rivelato al Guardian che sarebbe stata protagonista di un'esperienza simile, vissuta con una sua amica: "Ci ha drogate e ha avuto rapporti sessuali non consensuali con ognuna di noi".

Altre donne hanno invece sostenuto che Copperfield le avrebbe palpeggiate o costrette a toccarlo nelle parti intime durante gli spettacoli, sul palco. I familiari di una 15enne affermano di averlo visto palpeggiarle il seno mentre loro erano seduti in platea.

Accuse che gli avvocati di Copperfield definiscono ridicole: "Ci sono foto e video – affermano – in nessuna occasione si notano comportamenti inappropriati".

Un'altra donna, Fallon Thornton, 38 anni, ha detto al quotidiano che Copperfield le ha stretto il seno dopo averla fatta salire sul palco durante uno spettacolo a Las Vegas. Aveva sporto anche sporto denuncia. ma "Nessuno l'ha presa sul serio" e il caso è stato chiuso per mancanza di prove.

La fuga degli sponsor dopo le voci di frequentazioni con Epstein

Le accuse a Copperfield sono legate anche alla presunta frequentazione del mago con Jeffrey Epstein, imprenditore statunitense morto in carcere nel 2019, pluricondannato per violenze sessuali e traffico internazionale di minorenni. Copperfield, a sua volta, attraverso i suoi legali parla di "frequentazioni superficiali e sporadiche", affermando di non sapere nulla dei "crimini spaventosi di Epstein". Legami presunti, questi con Epstein, che hanno già provocato una fuga da parte di molti sponsor come Save The Children, che ha interrotto i rapporti con lui da gennaio.