Gerard Depardieu convocato dalla polizia, sarà messo in stato di fermo per accuse di violenza sessuale

A cura di Elisabetta Murina

Gerard Depardieu è stato convocato in commissariato a Parigi per essere metto in custodia di polizia. L'attore verrà messo in stato di fermo dopo le denunce di aggressione sessuale da parte di due donne. Tali aggressioni sarebbero avvenute nel 2014, sul set del cortometraggio Magicien et les Siamois di Jean-Pierre Mocky, e nel 2021 sul set di Volets vertes. A farlo sapere l'emittente Bfmtv. L'attore francese verrà interrogato a dovrà rispondere delle accuse mosse nei suoi confronti. Nel 2020 era già stato incriminato per stupro e violenza sessuale nei confronti dell'attrice Charlotte Arnould.

Le precedenti accuse di violenza sessuale nei confronti di Depardieu

Non è la prima volta che Depardieu viene accusato di violenza sessuale. Lo scorso luglio, il sito di inchiesta francesce Mediapart, aveva portato alla luce le accuse da parte di 13 donne, attrici e truccatrici, presenti sui vari set dei film girati dall'attore. Tra le voci emerse, una comparsa del film Big House del 2015, la quale ha rivelato di essersi trovata le mani dell'attore negli slip durante una scena. Poi anche quella di Sarah Brooks, che ha raccontato di essere stata palpeggiata e di essersi trovata le mani dell'attore nei pantaloni.