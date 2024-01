Daniele Dal Moro escluso da evento contro la violenza sulle donne: invito revocato per l’episodio al GF Daniele Dal Moro non condurrà la serata in memoria di Chiara Ugolini in programma per il 20 gennaio a Fumane (Verona). Dopo la segnalazione social che ha ricordato la squalifica dell’ex gieffino dal reality, l’organizzazione dell’evento benefico contro la violenza sulle donne ha deciso di revocare l’invito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Daniele Dal Moro era stato annunciato come conduttore di una serata dedicata alla memoria di Chiara Ugolini, la ragazza uccisa nel 2021 a Calmasino di Bardolino dal vicino di casa, Emanuele Impellizzeri, poi suicida in carcere. L'evento benefico contro la violenza sulle donne è in programma per il prossimo 20 gennaio al teatro di Fumane, in provincia di Verona. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, tuttavia, non ci sarà: il suo invito è stato revocato in seguito alla segnalazione di Selvaggia Lucarelli che ha ricordato l'espulsione del giovane dal reality di Alfonso Signorini per "atteggiamenti irruenti e irrispettosi" contro Oriana Marzoli.

L'organizzatore dell'evento: "Abbiamo chiesto a Dal Moro di fare un passo indietro"

Dopo la segnalazione di Selvaggia Lucarelli, gli organizzatori della serata di beneficenza in memoria di Chiara Ugolini hanno revocato l'invito a Daniele Dal Moro e hanno chiesto alla giornalista di moderare l'evento al posto dell'ex concorrente del GF. Mario Bellorti, uno degli organizzatori dell'incontro, ha scritto su Instagram:

Abbiamo chiesto a Daniele Dal Moro di fare un passo indietro per evitare che la finalità importante dell'iniziativa venisse in qualche modo oscurata, essendo prioritario per noi l'impegno contro ogni violenza di genere. La serata sarà condotta dalla giornalista Selvaggia Lucarelli che ha prontamente dato la propria disponibilità a titolo gratuito.

Alla serata in programma per il 20 gennaio al teatro di Fumane, in provincia di Verona, sono previste le partecipazioni di Lucia Annibali, vittima di un'aggressione con l'acido, avvocata e esponente del PD e Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd. Quest'ultima, dopo essere venuta a conoscenza delle segnalazioni social, ha scritto sui social: "Non guardo il Grande Fratello e non conosco Daniele Dal Moro, il mio impegno contro la violenza sulle donne è un fatto. Non sono tra gli organizzatori dell’eventi in memoria di Chiara Ugolini, sono un’ospite insieme a Lucia Annibali. Chiederò conto a chi mi ha invitata delle ragioni a monte della scelta del conduttore e, dopo aver approfondito la cosa, deciderò cosa fare", le parole riportate da Il Corriere.

Cosa successe al GF Vip tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro nell'ultima edizione del format Vip del Grande Fratello è stato escluso dopo aver afferrato per il collo Oriana Marzoli, sua attuale fidanzata. Dopo diversi richiami e avvertimenti, il concorrente usò "espressioni volgari e tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi", fece sapere il programma, infrangendo il regolamento. Fu, per questo motivo squalificato, dal gioco.