Mirko Brunetti dopo il GF: "Farei il tronista a Uomini e Donne, mai voluto un figlio da Greta"

A cura di Giulia Turco

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello sembra che Mirko Brunetti non sia riuscito comunque a districarsi né dalle dinamiche interne alla Casa, né dal suo passato sentimentale. La relazione con Perla continua ad essere un porto sicuro, almeno da un punto di vista affettivo, quando tutto sembra crollare, mentre Greta si è rivelata una delusione per le eccessive attenzioni mediatiche che andrebbe cercando. Ora ha bisogno di ritrovare se stesso Mirko e di fare chiarezza su ciò che vuole, anche se al capitolo amore non rinuncia a sarebbe ancora disposto a cercarlo in tv: “Uomini e Donne? Sono sincero, lo farei, magari non subito, ma solo come tronista, non come corteggiatore”, racconta sul finire dell’anno al settimanale Chi.

La verità sul rapporto con Greta

L’ultima battuta del loro legame l’ha scritta la signora Marcella, la mamma di Greta entrata nella Casa per difendere la figlia e fare chiarezza sulle presunte vere intenzioni di Mirko, che l’avrebbe sfruttata solo per visibilità. “Non mi è piaciuto come mi ha attaccato sua madre per difendere la figlia, ci sono rimasto male”, racconta Mirko. “Anche Greta ci ha messo del suo, sui social e al GF. Da quest’estate mi ha messo troppe volte in difficoltà, ha pensato più a se stessa che alla parola ‘insieme’”, spiega. È l’occasione anche per mettere in chiaro una questione in particolare, sollevata da Greta nella Casa. Lei, come anche la madre, hanno messo nero su bianco le intenzioni di Mirko di avere un figlio da lei. “Un figlio con Greta? Mai successo”, assicura lui. “Una volta non non abbiamo preso precauzioni durante i rapporti intimi e ci siamo domandato cosa sarebbe potuto accadere. Io le ho detto che mi sarei preso le mie responsabilità, come hanno fatto i miei genitori con mio fratello, che è arrivato quando avevano 17 anni. Non abbiamo mai detto ‘Vogliamo un figlio’.”.

Il legame con Perla gli scalda il cuore

L’ultima volta che si sono incontrati nella Casa si sono stretti in un lungo abbraccio. Il legame con Perla continua ad avere un peso determinante nella vita di Mirko e questo lui lo aveva capito sin da subito. “Avevo 13 anni. Quando ho visto Perla ho detto ‘Diventerà la mia fidanzata’. E infatti a 21 anni mi sono messo con lei”, racconta a Chi come un tuffo nel passato. “Perla è diventata la mia famiglia”, in un momento in cui i suoi genitori si sono separati e da parte della mamma sentiva fin troppe pressioni. Le cose però sono andate male per via della libertà che entrambi si sono sottratti. “Lei si sentiva sola e io mi sono annullato per stare con lei, ho smesso di uscire con gli amici per starle vicino, è diventata una relazione non sana perché ci annullavamo, ci limitavamo”, spiega. A chi li accusa di aver cercato popolarità in tv è pronto a rispondere: “Non ci abbiamo mai pensato, è arrivata dopo. Eravamo in crisi e Temptation ci sembrava l’ultima occasione per capire dove stessimo andando”.