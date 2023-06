Cynthia Nixon sul ritorno di Kim Cattrall in And Just Like That: “L’ho saputo leggendo il copione” Cynthia Nixon parla in un’intervista del ritorno di Kim Cattrall nei nuovi episodi di And Just Like That. L’attrice dichiara di averlo scoperto leggendo il copione e aggiungendo qualche considerazione sulla prima stagione girata senza Samantha.

A cura di Ilaria Costabile

La seconda stagione di And Just Like That sta per arrivare in Italia su Sky e Now, dal 22 giugno, ed è in questo secondo capitolo che inaspettatamente fa il suo ritorno Kim Cattrall, l'iconica interprete di Samantha Jones, seppure con un solo piccolo cameo. A parlarne è stata è stata Cynthia Nixon, l'attrice che dà il volto a Miranda Hobbs, che ha parlato non solo del clima venutosi a creare sul set durante la prima stagione, in cui la storia componente del quartetto non era presente, ma anche di come è venuta a conoscenza di questo cambio di rotta da parte dell'attrice, che aveva detto di non voler più partecipare alla serie.

Il commento di Cynthia Nixon sul ritorno di Kim Cattrall

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, l'attrice ha cercato di evadere tutte le domande che le sono state rivolte in merito al ritorno di Kim Cattrall in And Just Like That. Cynthia Nixon ha detto di aver letto nella sceneggiatura che ci sarebbe stata anche lei in un episodio, ma di non averlo ancora visto.

Poi, si è soffermata su come è stato girare la serie sapendo che c'era qualcuno che non avrebbe avuto più piacere a tornarvi, riferendosi ovviamente all'interprete di Samantha Jones:

Non è una cosa di cui parliamo, davvero, ma cercherò di affrontare la questione nel modo più breve possibile. Sembrava tutto molto diverso anche perché abbiamo dei nuovi fantastici personaggi, e siamo più grandi e i nostri bambini immaginari ora sono in gran parte cresciuti. Molte cose sembravano diverse. Ma la cosa principale che sembrava così bella era che tutti quelli che erano lì volevano davvero esserci. Questa è solo la linea di fondo. Ci amiamo tutti, amiamo la nostra serie, avremmo volute farne di più. E tutti volevamo esserci. Quindi questo fa un'enorme differenza, il fatto che tu non debba camminare sulle uova con qualcuno che è infelice per ragioni che è difficile persino capire quali siano.

Kim Cattrall in And Just Like That 2

L'attrice ha deciso di tornare nella serie, nonostante avesse dichiarato in più occasione di voler prendere le distanze dal progetto. In effetti è quello che ha fatto, dal momento il suo ritorno in And Just Like That è stato concordato secondo le sue esigenze: non ha voluto girare con nessuna delle sue vecchie colleghe e non ha voluto che sul set ci fosse lo showrunner Michael Patrick King.