And Just Like That 2, Kim Cattrall tornerà ad essere Samantha Jones in un cameo Kim Cattrall tornerà ad essere Samantha Jones in un cameo nel finale di stagione di And Just Like That 2. L’attrice, che aveva negato la sua partecipazione alla serie, secondo Variety stavolta ha ceduto, ma non ha incontrato nessuna delle altre colleghe del cast.

A cura di Ilaria Costabile

La seconda stagione di And Just Like That, la serie che riprende le fila di Sex and The City, realizzata da HBO Max, avrà un colpo di scena che i fan non si sarebbero mai aspettati. Stando a quanto riporta Variety, infatti, Kim Cattrall tornerà nuovamente a vestire i panni di Samantha Jones, anche se solo nel finale di stagione.

La scena in cui tornerà Samantha Jones

Una notizia che, sicuramente, rallegra i fan della serie originale ed è totalmente inaspettata, dal momento che è ormai dal 2016 che l'attrice ha dichiarato pubblicamente di non voler prendere parte a nessun progetto legato a Sex and The City. Stavolta, invece, pare ci sia stato un passo avanti nei confronti della produzione e nel finale di stagione del secondo capitolo della serie tornerà Samantha Jones, seppure non in maniera canonica.

Secondo Variety, infatti, si tratta di una scena in cui Carrie e la sua storica amica, provano a riconciliarsi attraverso una telefonata, promettendosi poi di incontrarsi. Nella serie Samantha non vive più a New York, ma si è trasferita a Londra, e questo avrebbe consentito a Kim Cattrall di girare l'intera scena lontano dalle altre compagne di set.

Stando a quanto riportato dalla testata, infatti, l'attrice avrebbe registrato le sue battute lo scorso 22 marzo, a New York, senza incontrare Sarah Jessica Parker, con la quale intrattiene la telefonata nella serie e anche lo showrunner Michael Patrick King.

Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall, Carrie Bradshaw e Samantha Jones

Perché Kim Cattrall ha accettato

Sia Parker che King, in una conferenza stampa di presentazione della serie lo scorso anno, avevano dichiarato che non immaginavano un possibile ritorno di Samantha, ma durante le riprese dei nuovi episodi, Casey Bloys, presidente e CEO di HBO e Max Content, ha chiesto a Kim Cattrall di rivestire i panni della spregiudicata amica di Carrie Bradshaw e lei, stavolta ha detto sì.

L'unico motivo per cui Cattrall avrebbe accettato un ritorno nelle vesti dell'iconica bionda newyorkese, come già aveva dichiarato in precedenza, sarebbe stato solo in vista di una parte che potesse dare valore al suo personaggio, senza sminuirlo. Per vedere la puntata in cui si assisterà a questo ritorno, toccherà aspettare almeno il mese di agosto, dal momento che la serie sarà lanciata il 22 giugno.