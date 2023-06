Sebastiano Pigazzi, attore nel sequel di Sex and the city e nipote di Bud Spencer: “Rifarei i film di mio nonno” Sebastiano Pigazzi, attore rivelazione della serie di Luca Guadagnino We Are Who We Are, è cresciuto negli Stati Uniti ma ha radici solidissime con l’Italia e con la città di Napoli: è il nipote di Bud Spencer. È anche nel cast di And just like that, seconda stagione del sequel di Sex and the city.

Sebastiano Pigazzi, attore rivelazione della serie di Luca Guadagnino We Are Who We Are, è cresciuto negli Stati Uniti ma ha radici solidissime con l'Italia e con la città di Napoli. A dispetto di un curriculum che parla principalmente inglese, i geni della recitazione sono italiani: Sebastiano Pigazzi è il nipote di Bud Spencer. L'attore ventisettenne si racconta in una intervista al Corriere della Sera: "Un nonno così? Mi ha insegnato che la vita va vissuta al cento per cento". È nel cast di And just like that, seconda stagione del sequel di Sex and the city.

Le parole di Sebastiano Pigazzi su Bud Spencer

Bud Spencer è per Sebastiano Pigazzi un grande esempio: "Ha fatto un sacco di cose, la gente non si sognerebbe mai di farne una sola". E poi, quando è morto, ha fatto una cosa singolare: "Quando è morto ho preso quattro dvd dei suoi film che ancora mi restavano da vedere: aspetto a guardarli, mi sembra un modo per tenerlo ancora un po’ in vita. Se li finisco tutti è come chiudere una porta". E rifarebbe i film di Bud:

Sarebbe un progetto interessante anziché scopiazzare in modo anche brutale i film e le serie americane. Pensare a film simili ma calati nel mondo di oggi potrebbe essere divertente: non è vero che non ci sono più idee ma serve coraggio.

È nel cast della seconda stagione di And Just Like That

Sebastiano Pigazzi, abbiamo detto, ha un curriculum che parla inglese. Dopo aver lavorato al progetto di Luca Guadagnino, la serie "We are who we are", l'attore (molto simile a Luke Perry) ha recitato nel film "Time is up". Adesso è nel cast di "And just like that", seconda stagione del sequel di Sex and the City: