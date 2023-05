And Just Like That 2, quando esce la seconda stagione del reboot di Sex and the City Svelata la data di uscita di And Just Like That 2: i nuovi episodi del revival di Sex and the City saranno disponibili in esclusiva su Sky (e in streaming su Now) a partire dal 23 giugno. Nel cast ancora le iconiche protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

A cura di Elisabetta Murina

Svelata la data di uscita della seconda stagione di And Just Like That, il reboot di Sex and the city, l'iconica serie prodotta da Darren Starr. I nuovi episodi, 6 in totale, saranno disponibili in esclusiva su Sky e in streaming su Now a partire dal 23 giugno. Nel cast tante conferme, a cominciare dalle protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

Quando escono i nuovi episodi di And Just Like That

Gli episodi di And Just Like That 2, sei in totale, saranno disponibili su Sky e in streaming su Now a partire dal 23 giugno. Si tratta del secondo capitolo del reboot della serie cult Sex and the City, che vede le stesse protagoniste, a distanza di anni, destreggiarsi tra questioni di cuore e lavorative. Ancora top secret è la trama, mentre è noto che i personaggi principali rimarranno gli stessi.

Il cast di And Just Like That 2

Oltre a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, rispettivamente nei panni di Carrie, Miranda e Charlotte, nel cast ci saranno anche Sara Ramirez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, che interpretano Che Diez (stan-up comedian che conduce un podcast frequentato da Carrie come ospite), Seema Patel (agente immobiliare di Manhattan che si è fatta da sola) e Lisa Todd Wexley (madre di tre figli di Park Avenue che fa la documentarista). Ancora non confermata la quarta amica dell'inseparabile gruppo, Samantha, che però non è escluso possa tornare nella seconda parte della storia, dal momento che l'abbiamo lasciata mentre scambiava qualche messaggio con Carrie. Alla fine Miranda era in partenza per Los Angeles con Che, mentre Carrie si è definitivamente lasciata alle spalle Mr.Big (Chris Noth), stroncato da un infarto nel primo episodio.

Le anticipazioni sulla nuova stagione

In attesa della data di uscita dei nuovi episodi, è stato pubblicato il primo teaser ufficiale in cui i fan della serie hanno avuto un primo assaggio di quello che succederà bella seconda stagione. "La vita è troppo corta per non provare qualcosa di nuovo", dice Carrie nella clip, mentre con le amiche di sempre è alle prese con nuove opportunità di lavoro e sopratutto con l'amore.