The Ferragnez 2, come vedere gratis la seconda stagione della serie tv di Chiara Ferragni e Fedez su Amazon Prime Video Dal 18 maggio è possibile vedere su Amazon Prime Video The Ferragnez 2, la seconda stagione della serie tv che accende i riflettori sulla coppia più seguita d’Italia, quella composta da Chiara Ferragni e Fedez. Come fare per vederla gratis? Scopriamolo insieme.

Il 18 maggio arriva su Amazon Prime Video la seconda stagione di The Ferragnez, la serie tv che accende ancora più da vicino i riflettori su Chiara Ferragni e Fedez. Come nella prima stagione, il cantante e l'influencer di moda aprono le porte della loro casa e raccontano i loro più nascosti segreti, le loro conquiste e la crescita dei loro figli, ma non solo: le puntate sono state registrate nel 2022, nel periodo in cui Federico Lucia ha scoperto di avere un tumore al pancreas. C'è, dunque, anche tanto su cui riflettere.

Tutte le puntate le trovi disponibili su Amazon Prime Video, il servizio in abbonamento riservato a chi ha un account Amazon Prime. Quello che tutti non sanno, però, è che c'è un modo per accedere ai contenuti in maniera gratuita.

Di seguito ti spieghiamo come fare.

Come vedere The Ferragnez 2 gratis su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video è la piattaforma per film, serie tv e documentari dedicata agli abbonati al servizio Amazon Prime. Coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento ad Amazon Prime, infatti, possono accedere all'intero catalogo di Prime Video gratuitamente. L'abbonamento ad Amazon Prime ha un costo di 4,99 euro mensili e 49,90 euro all'anno.

Se, però, vuoi vedere la seconda stagione di The Ferragnez – e recuperare anche la prima – gratuitamente, un modo c'è. Infatti, Amazon offre la possibilità, a coloro che non hanno mai sottoscritto un abbonamento Prime, di usufruire di un mese di prova gratuita. Avrai, dunque, 30 giorni per usufruire del servizio a costo zero, testandone i vantaggi e cercando di capire se fa al caso tuo.