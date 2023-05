La Regina Carlotta di Bridgerton avrà una seconda stagione su Netflix? Parla Shonda Rhimes L’accoglienza che i fan di Bridgerton hanno riservato a La Regina Carlotta: una storia di Bridgerton ha spinto Shonda Rhimes a immaginare un eventuale futuro per la serie.

A cura di Stefania Rocco

La Regina Carlotta: una storia di Bridgerton avrà una seconda stagione? Se lo chiedono i fan della serie che hanno accolto con entusiasmo lo spin off che ha raccontato la storia della regina Carlotta. Diversi sono coloro che si sono rivolti, soprattutto attraverso i social network, alla sceneggiatrice Shonda Rhimes chiedendole notizie a proposito di un eventuale seguito. Domande che hanno spinto la mente di Shondaland a chiedersi se una seconda stagione sarebbe possibile.

Shonda Rhimes: “La Regina Carlotta ha un finale ben definito”

“Ci sono state domande, ma non ne sto ancora discutendo”, ha fatto sapere Shonda Rhimes a Deadline a proposito del futuro della serie dedicata alla Regina Carlotta, “Potrei vivere per sempre con Charlotte e George, ma abbiamo raccontato una storia molto precisa, con un finale definito che credo sia la perfetta chiusura di questo complicato e imperfetto amore”. Un eventuale seconda stagione della serie sarebbe da escludere quindi. Ma la sceneggiatrice, abituata ai colpi di scena, ha deciso di non chiudere completamente la porta a questa eventualità e ha aggiunto: “Ma non escludo nulla, perché non si può mai sapere”.

La Regina Carlotta è la serie prequel di Bridgerton

La Regina Carlotta: una storia di Bridgerton è un prequel della serie principale che, trasmessa da Netflix, racconta le storie della famiglia Bridgerton. Si tratta di uno spin off che racconta la storia della regina Charlotte e che si basa su due personaggi realmente esistiti: Re Giorgio III, che governò il Regno Unito dal 1760 al 1820, e sua moglie, la regina Carlotta. Gli eventi narrati nel prequel si svolgono anni prima di quelli che caratterizzano la serie principale. A interpretare la regina Carlotta è stata l’attrice Golda Rosheuvel. Re Giorgio è invece interpretato dall'attore Corey Mylchreest.