Il Patriarca 2, la seconda stagione cancellata: l’annuncio di Raniero Monaco di Lapio Il Patriarca 2 non si farà. Raniero Monaco di Lapio, protagonista della fiction nel ruolo di Mario, ha annunciato che la serie non avrà una seconda stagione, sebbene la storia fosse già pronta, come comunicato anche da uno degli sceneggiatori.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il successo della prima stagione de Il Patriarca, la serie di Canale 5 interpretata e diretta da Claudio Amendola, la seconda stagione era già stata annunciata dagli sceneggiatori per la gioia dei fan che hanno seguito con assiduità gli sviluppi della fiction. Purtroppo, però, è stato uno dei protagonisti ad annunciare che un secondo capitolo, invece, non ci sarà.

L'annuncio di Raniero Monaco di Lapio

È Raniero Monaco di Lapio, con una foto pubblicata su Instagram, ad annunciare che la seconda stagione de Il Patriarca non si farà. L'attore, interprete del personaggio di Mario, ha ringraziato in un post il pubblico e anche Claudio Amendola per l'opportunità offertagli con questo ruolo, scrivendo: "è stato faticoso ed enormemente soddisfacente lavorare con un cast eccezionale da cui ho potuto rubare e migliorare". Sulla foto, però, campeggia la scritta "Seconda stagione cancellata", e tra i commenti l'attore risponde alle richieste dei fan delusi per questa notizia inaspettata: "Purtroppo nn ho nessuna spiegazione per questa decisione presa…", confermando nei commenti successivi che la storia da trattare nei prossimi episodi era già pronta.

La seconda stagione era stata confermata

La seconda stagione de Il Patriarca era stata confermata in un'intervista che lo sceneggiatore Mizio Curcio aveva rilasciato a TvBlog, poco dopo la messa in onda delle prime puntate. D'altronde, anche Claudio Amendola aveva dichiarato che, qualora il pubblico avesse apprezzato la fiction, non ci sarebbero stati problemi a proseguire con la storia. A questo, poi, si aggiunge che la fiction è il rifacimento di una serie spagnola "Vivir sin permiso" che si compone proprio di due stagioni, per un totale di 23 episodi, quindi il materiale narrativo per sviluppare le storie lasciate in sospeso ci sarebbe. Non è chiaro, quindi, il perché Mediaset abbia deciso di cancellare la prossima stagione.