Cristina Marino litiga con una maestra davanti alla figlia: “Ha spinto un bimbo e sono intervenuta” Cristina Marino tra le stories ha raccontato di avere litigato con una maestra allo zoo mentre passeggiava con la figlia. “Ha spinto un suo alunno, così mi sono avvicinata. Mi ha risposto “Fatti i ca**i tuoi” davanti ai bambini”.

A cura di Gaia Martino

Cristina Marino si è mostrata particolarmente nervosa su Instagram: tra le stories l'attrice e moglie di Luca Argentero, mamma di Nina Speranza e Noè Roberto, ha raccontato una disavventura verificatasi allo zoo, mentre passeggiava con la piccola che negli ultimi giorni ha compiuto 3 anni. "Una maestra ha spinto un bimbo, mi sono avvicinata e mi ha risposto che dovevo farmi i ca**i miei", le parole.

Il racconto di Cristina Marino

Cristina Marino si trovava allo zoo con la figlia Nina Speranza quando ha notato che una maestra in gita con la sua classe ha spinto un alunno per mantenere ordine nella fila. "Ho un nervoso, sono allo zoo con Nina, ci sono tantissimi bimbi in gita. Ho visto una maestra che spingeva un bambino per rimetterlo in fila": ha cominciato così il racconto tra le stories prima di proseguire con l'epilogo. "Mi sono avvicinata e le ho detto che era agghiacciante il modo in cui si stava relazionando al bambino. Lei mi ha risposto "Fatti i ca**i tuoi". Usando la parola ca**i davanti ai bambini". La moglie di Luca Argentero ha confessato di essere "allucinata" prima di fare una riflessione: "Mi fa orrore pensare come i genitori si impegnino a educare i propri figli, e poi vengono mandati a scuola e le maestre si comportano così. Sono innervosita, mi viene voglia di..Vabbè taccio. Secondo me è importante soffermarsi e pensare se quello che scegliamo per i nostri figli sia giusto. Lo dico a me in primis".

A febbraio è nato il secondo figlio di Cristina Marino e Luca Argentero

Cristina Marino lo scorso marzo è diventata mamma del secondo figlio con Luca Argentero, Noè Roberto. La famiglia si è allargata dopo la nascita di Nina Speranza nel 2020: "Ci sono state un po' di complicazioni ma stiamo bene, sono felice. È un momento di grande gioia e amore. Abbiamo bisogno di goderci questo momento e di stare concentrati sulla realtà", le parole della mamma bis dopo il secondo parto.