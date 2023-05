Arisa scrive una lettera a Wax prima della finale: “Ho desiderato essere come te, mi mancherai” A poche ore dalla finale Arisa ha scritto una lunga lettera al suo allievo, Wax: “Mi mancherai”, le parole della maestra di canto che ha confessato di aver desiderato di essere come lui a volte. “Mi hai dato la spinta per tornare, per crederci ancora. Significa che sei grande”.

A cura di Gaia Martino

Alla vigilia della finale di Amici 22, Arisa ha scritto una lunga lettera al suo allievo Wax, condivisa su Instagram. Il cantante è arrivato all'ultimissima sfida che andrà in onda stasera, in diretta, e che dovrà sostenere contro Isobel, Mattia e Angelina. La maestra di canto è più che soddisfatta del suo allievo: "Sei grande, sei diventato l’esempio che volevi essere e non solo per me".

La lettera di Arisa per Wax

"Ora sì che puoi brillare come la stella che illuminava il tuo quartiere quando eri bambino e anche di più": così comincia la lunga lettera scritta da Arisa per il suo allievo Wax. La maestra di canto ha raccontato di aver rischiato un "paio di infarti" per le marachelle del cantante, ma ha riso tanto, si è emozionata, e crede che tutto questo le mancherà.

Grazie a te Wax, sei grande. Mi hai fatto rischiare un paio d’infarti per le tue marachelle, ridere di gusto più volte per la tua simpatia travolgente ed emozionare sempre, per tutte le volte che il tuo cuore imbronciato nonostante tu volessi tenerlo indietro si è fatto avanti, perché è troppo grande per ascoltare la paure. Domani la finale, e mentre ci penso mi si spezza il respiro perché è stato bello conoscerti e so che mi mancherai.

Arisa si è detta dispiaciuta per non essere riuscita a dimostrargli l'affetto e la stima che prova nei suoi confronti: "Mi dispiace se a volte non sono riuscita ad esprimere quello che sento davvero riguardo al tuo talento e al tuo estro inconfondibile. Io sono una ansiosa e l’emozione si mangia le parole", le parole prima di confessare di aver desiderato spesso di voler essere come lui. "Ma sappi che ho desiderato tante volte di essere come te, che vai a testa alta contro il mondo, che sei un guerriero che ci tiene davvero ai suoi sogni e mette in pista tutto quello che ha per realizzarli. Tu non ci crederai ma mi hai insegnato tanto. Mi hai dato la spinta per tornare, per crederci ancora. Significa che sei grande, che sei diventato l’esempio che volevi essere e non solo per me". Il lungo messaggio di conclude con altri complimenti: