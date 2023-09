Cristian Totti vittima di body shaming, parla papà Francesco: “Ha 17 anni, chi critica è inesistente” Cristian Totti è stato vittima di body shaming su Instagram dopo aver pubblicato le foto con la maglia del Frosinone. Numerosi sono stati i commenti negativi sul suo corpo. A rompere il silenzio papà Francesco: “Ha 17 anni, chi critica su Internet è una persona inesistente”.

Cristian Totti circa una settimana fa è sceso in campo a Bologna per la prima volta con la maglia del Frosinone. Il figlio d'arte, primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi, per la nuova stagione calcistica ha lasciato la Roma per giocare con la squadra Primavera allenata dal tecnico Gregucci. Dopo il match, il 17enne ha condiviso le prime foto in campo con la nuova squadra sul suo profilo Instagram ed è stato inaspettatamente travolto da alcune critiche per il fisico. A intervenire il papà, ex capitano della Roma: "Chi critica su Internet penso che sia una persona inesistente".

Le parole di Francesco Totti sul figlio

Francesco Totti ai microfoni di Radio Serie A ha parlato dei commenti rivolti al figlio. Il giovane Cristian che sta seguendo le orme del papà nel mondo del calcio, è stato travolto da alcune critiche relative al suo fisico: molti utenti hanno fatto presente, tra i commenti al post Instagram, che il 17enne sarebbe "poco longilineo". "Chi critica su internet penso che sia una persona inesistente. Magari ha anche dei figli": così papà Totti ha rotto il silenzio, sostenendo che "chi si esprime in quel modo con un ragazzo di 17 anni non merita di avere delle risposte". Per quanto riguarda la carriera calcistica del figlio, invece, ha spiegato: "Alla Roma Cristian non aveva la possibilità di esprimersi. Me lo hanno chiesto e io da genitore gli ho detto di godersi questo momento. Se non andrà bene cambierà lavoro. Il suo nome ovunque andrà è sempre quello, dovrà essere bravo lui a mettere da parte le emozioni", le parole riportate da Today.

La nuova era di Totti

Ad inizio agosto Cristian Totti ha salutato la Roma per vestire la maglia del Frosinone. È entrato a far parte della squadra Primavera allenata dal tecnico Gregucci dopo la proposta del padre al presidente Stirpe, come lui stesso raccontò: "Conosco bene Francesco da anni e ha chiesto a me e al direttore Angelozzi di dare un'opportunità a suo figlio Cristian e siamo lieti di farlo. Non ho avuto l'opportunità ancora di conoscere il ragazzo, ma non mancherà l'occasione. Gli auguro il meglio, e naturalmente a tutta la nostra squadra Primavera". Tra qualche mese Totti junior diventerà maggiorenne, ma il focus è sul campo: non intende deludere nessuno.