Costanza Caracciolo: “Mai stata valorizzata dopo Striscia. Vieri? Capii subito che potevo fidarmi” Costanza Caracciolo al Corriere racconta del suo passato: dopo Striscia La Notizia non fu valorizzata, “gli agenti si occupano molto dei personaggi già forti, quelli piccoli vengono trascurati”. Sei anni fa ha intrapreso una relazione con l’attuale marito Christian Vieri: “Quando abbiamo perso la nostra prima bambina è stato atroce”.

A cura di Gaia Martino

Costanza Caracciolo in una lunga intervista al Corriere ha parlato della sua vita tra Striscia La Notizia, l'amore con Christian Vieri e la nascita delle figlie Stella e Isabel. Nata in provincia di Siracusa, a Lentini, da una famiglia unita, mamma casalinga e papà radiologo, iniziò a ballare all'età di 5 anni, ha ricordato. Una volta cresciuta, pensò di presentarsi come aspirante velina per Striscia: "Avevo letto di un provino ad Acireale. Eravamo a tavola, di domenica, e lo dissi ai miei: mi risposero che nel mio futuro c’era l’Università. Scoppiai a piangere e allora mio nonno Franco promise che a quel provino mi avrebbe portata lui. Se oggi sono felice, ho una famiglia bellissima è grazie a lui".

Dai provini di Striscia La Notizia alla notorietà

Al provino per Striscia La Notizia danzò "con gli occhi rossi, avevo pianto. Sentì uno dire: “È molto carina, ma non è alta”. Pensai: "Non ce la farò mai". E poi la famosa frase: "Le faremo sapere" ha raccontato al Corriere.

Sono arrivata alla semifinale a Chioggia, dove ero ex aequo con una ragazza veneta e la giuria era composta da giornalisti del luogo. Venni salvata da Sandra Milo, presidente di giuria.

I genitori, dopo l'esito, furono contenti per lei: "Dissi a mia madre: “All’Università non mi avresti vista tutte le sere per 4 anni". Lo show di Antonio Ricci ha permesso a Costanza Caracciolo di conoscere Federica Nargi: "Abbiamo fatto le vacanze a Formentera, i nostri mariti sono amici e le bambine hanno la stessa età. L’altra sera si sono esibite davanti a noi: sembravamo io e lei" ha raccontato.

Federica Nargi e Costanza Caracciolo

Striscia La Notizia era per entrambe "Una grande famiglia, ci hanno educate, non potevamo fare nulla se non era approvato. Questo mi ha insegnato a dire di no, la giungla era fuori", ma dopo la fine del loro impiego come veline, la sua strada non ha preso nessuna direzione particolare:

Non sono mai stata valorizzata: gli agenti si occupano molto dei personaggi già forti, quelli piccoli vengono trascurati.

Oggi Costanza Caracciolo è un'influencer e imprenditrice: "Nel 2020 ho fondato Coistel, un marchio beauty che è l’acronomio del mio nome e di quello delle mie bambine. Prodotti per mamme e figlie".

L'amore per Vieri e le figlie Stella e Isabel

Costanza Caracciolo ha conosciuto Vieri non appena arrivò a Milano: "Aveva 17 anni in più. Non ci siamo mai considerati, fino a 6 anni fa, quando mi ha cercata per promuovere un suo torneo. Ci siamo incontrati al momento giusto: è venuto a trovarmi a Roma, abbiamo fatto una passeggiata notturna in scooter. Era maggio e a settembre ero incinta". Un amore maturato nel tempo, diventato oggi forte e solido: non ci fu una proposta di matrimonio in ginocchio, ha spiegato, "lo abbiamo deciso insieme, siamo tipi pratici. Siamo andati in Comune e abbiamo scelto una data libera". I momenti difficili non sono mancati, come quello vissuto dopo l'aborto:

Ci sono stati momenti difficili, come quando abbiamo perso la nostra prima bambina. È stato atroce: uscì un giornale di gossip che rivelava la mia gravidanza. Ma lo stesso giorno ho scoperto dall’ecografia che avevo perso mia figlia.

Il suo passato da playboy non l'ha mai spaventata: "Non appena l’ho conosciuto meglio ho capito che potevo fidarmi". Oggi sono genitori di Stella e Isabel e mamma Costanza desidererebbe vederle "veline": "Un altro figlio? Stiamo benissimo così".