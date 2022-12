“Cosa ha fatto alla faccia?”, Simon Cowell di Britain’s Got Talent irriconoscibile preoccupa i fan Simon Cowell è apparso irriconoscibile nel video promozionale della prossima stagione di Britain’s Got Talent e ha suscitato la preoccupazione di molti fan. “Quasi non lo riconoscevo”, hanno commentato alcuni di loro. Il giudice si è sottoposto a diversi interventi di chirurgia estetica, che hanno modificato i suoi lineamenti del volto e il sorriso.

A cura di Elisabetta Murina

Simon Cowell irriconoscibile. Il produttore e giudice per diverse edizioni di Britain's Got Talent, 63 anni, ha suscitato la preoccupazione dei fan per via del suo aspetto fisico. Nel video promozionale del programma, condiviso sui social, è apparso totalmente diverso: un nuovo sorriso, la pelle più liscia e i lineamenti del volto ridisegnati con molta probabilità grazie alla chirurgia estetica.

Il video promozionale della nuova stagione di Britain's Got Talent

Simon Cowell è apparso sui social per promuovere la nuova stagione di Britain's Got Talent, lo show di cui lui stesso è ideatore e giudice da ormai diversi anni. Si è mostrato per fare un appello al pubblico inglese affinché si candidi per un provino non appena le richieste saranno aperte e ce ne sarà la possibilità. Ma c'è qualcosa, nella breve clip diffusa sui social, che ha lasciato i fan decisamente preoccupati. Si tratta dell'aspetto estetico dello stesso Cowell, totalmente modificato rispetto all'ultima volta in cui è apparso in tv dietro il bancone di BGT. Il suo sorriso è più luminoso, il volto appare più raggiante e diversi lineamenti sono stati ridisegnati. Il tutto, quasi con certezza, frutto di diversi interventi chirurgici a cui si è sottoposto negli ultimi tempi.

I fan preoccupati per il suo aspetto

Molti utenti si sono preoccupati nel vedere Cowell "cambiato" e per questo hanno lasciato un commento sotto il video implorandolo di smettere di "cambiarsi" la faccia con la chirurgia estetica. "Santo cielo, allora quasi non lo riconoscevo", ha scritto uno di loro. E poi ancora: "Mi sembra che la sua faccia si stia sciogliendo", "Qualcuno ha dimenticato di disattivare i filtri di Snapchat", "Cosa è successo alla faccia di questo poveretto?".

Di recente il giudice dello show ha cambiato il suo stile di vita, dopo che nel 2020 si è rotto la schiena a seguito di una caduta dalla sua bici elettrica. Ha avuto diverse complicazioni che l'hanno costretto a rimanere a letto per diversi mesi. Ora, oltre a camminare per chilometri ogni settimana, ha riorganizzato il suo programma di lavoro per fare in modo di avere riunioni dopo le ore 9, a differenza di quanto faceva prima e sempre nell'ottica di uno stile di vita sano.