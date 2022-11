Carolyn Smith: “Lorenzo Biagiarelli non è empatico, su Enrico Montesano Rai ha fatto la cosa giusta” Carolyn Smith ha commentato questa edizione decisamente movimentata di Ballando con le stelle. L’intervista a TV, Sorrisi e Canzoni.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le Stelle 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carolyn Smith ha rilasciato un'intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni. La giurata di Ballando con le stelle ha commentato questa edizioni particolarmente movimentate, tra i battibecchi della giuria con i concorrenti e la squalifica di Enrico Montesano: "Devo ammettere che ogni tanto durante le pause pubblicitarie devo meditare. Inspiro a fondo, trattengo e poi butto fuori l'aria per eliminare le negatività, perché io non voglio litigare".

Le liti a Ballando con le stelle, il commento di Carolyn Smith

Carolyn Smith ha spiegato di non apprezzare i battibecchi che scoppiano tra i giurati, perché ritiene non siano indicati a quello che nasce come un programma per famiglie: "I battibecchi mi dispiacciono perché "Ballando" è un programma fatto bene, per famiglie, che unisce nonni, genitori e nipoti. Perciò cerco di dare voti giusti, giudicando soltanto l'esibizione e guardando la coppia che c'è in pista. Non vado a simpatie o antipatie. Conta l'empatia: valuto se il concorrente, oltre a fare i passi giusti, ci mette l'anima".

Il suo giudizio su Lorenzo Biagiarelli e Enrico Montesano

Quando le è stato chiesto se Lorenzo Biagiarelli sia risultato empatico, Carolyn Smith non ha avuto dubbi: "No, io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un "compitino". E una volta sono "sbottata". Mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia. E mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici…È un po' come se io correggessi a lei la grammatica italiana…Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola". Infine, ha detto la sua su Enrico Montesano e la decisione della Rai di squalificarlo dopo avere indossato una maglietta della Decima Mas: