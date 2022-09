“Con lei ho sposato anche Domenica In”, Nicola Carraro pazzo d’amore per Mara Venier

Chi segue Nicola Carraro su Instagram conosce bene della sua simpatia e del suo smisurato amore per Mara Venier, sempre complice e protagonista dei suoi siparietti sul social network che parla con le immagini. A Novella 2000, il compagno di vita della signora della domenica fa il punto su questo amore, quasi lo misura e dichiara con orgoglio: "Mara, sei il sale della vita". Una rivendicazione che ha il sapore della rivoluzione: "Quando ci siamo incontrati io avevo 58 anni e Mara 50, ci siamo sposati sei anni dopo, forti delle esperienze passate e consapevoli del fatto che sarebbe stata la scelta definitiva. Noi ci siamo trovati al momento giusto della nostra vita".

Mara Venier, 71 anni, e Nicola Carraro, 80, stanno insieme dal 2000; si sono sposati nel 2006. Una coppia solida che ama molto stare assieme. Questa estate l'hanno trascorsa in Repubblica Dominicana, tutti in famiglia. L'ex editore e produttore si racconta così la loro estate a Santo Domingo, dove hanno casa:

Mara ne aveva proprio bisogno. Siamo stati col nostro nipotino Claudio, col figlio di Mara, Paolo, sua moglie Valentina e qualche amico. Ci siamo goduti una vita tranquilla, di casa, quasi sempre insieme, con tanto mare, lei andava a passeggiare e io giocavo a golf. Santo Domingo? A lei non è mai piaciuto viaggiare, però quando faceva la prima Domenica In ogni settimana andava a Los Angeles a fare interviste. Ha paura, ma viaggia, insieme abbiamo fatto e Roma – Settembre facciamo tanti viaggi. All’inizio del nostro amore, nel 2000, mi chiese di accompagnarla a una serata in Calabria. Una volta in aereo, vedendo Mara, lo steward diventò bianco e disse “no la Venier no!”, io da novello fidanzato mi risentii un po’, ma non feci tempo a chiedere spiegazioni che lui alzò la manica della camicia e mostrandomi delle cicatrici mi disse che erano i graffi di Mara terrorizzata in un volo Roma-Los Angeles di anni prima.

E sull'impegno domenicale di Mara Venier, Nicola Carraro ammette che ormai è molto faticoso ma spiega anche che è felice di vederla ringiovanire come una bambina:

Io vorrei che lavorasse meno, perché Domenica In è un impegno di quaranta settimane l’anno, non ci sono weekend, Pasque… Lavora tutta la settimana, ininterrottamente, la televisione sta diventando sempre più difficile. È un impegno molto pesante e anche se lei è ancora una bambina e ha una forza incredibile, gli anni passano per tutti. Non so però se ci riuscirò, perché ama così tanto il suo lavoro e Domenica In che ormai credo di aver sposato Domenica In.