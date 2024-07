Chiara Ferragni spegne i social dopo l’accordo con l’Antitrust: perché e dove si trova adesso

video suggerito

A cura di Gaia Martino

È calato il silenzio sui profili social di Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale da circa due giorni ha smesso di condividere post, stories e video su Tik Tok. Ma perché? Dopo la notizia sulla chiusura dell'istruttoria sulle uova pasquali a seguito del versamento di 1,2 milioni di euro a ‘I bambini delle fate', l'influencer ha smesso di condividere la sua quotidianità con i followers. Complice, forse, la polemica scatenata dall'epilogo del caso delle uova di Pasqua: dopo il comunicato dell'Antitrust, la Ferragni ha infatti ricevuto una pioggia di insulti da chi sostiene che questa mossa sia un "patteggiamento, e non una donazione". La sua vita si è fermata sui social al momento, ma non nella realtà: si trova ora a Palma De Mallora, in Spagna, per l'addio al nubilato della cara amica Veronica Ferraro.

Le foto di Chiara Ferragni all'addio al nubilato di Veronica Ferraro

Ha deciso di assentarsi dai social dopo le polemiche scatenate per l'epilogo del caso pandoro, ma non dall'addio al nubilato della sua cara amica Veronica Ferraro che presto si sposerà e per la quale farà da testimone di nozze. È comparsa in diverse foto di gruppo durante la giornata al mare o a cena, in un ristorante: accanto a lei le amiche e la sorella Valentina.

Appare in poche foto e appena sorridente: l'imprenditrice digitale potrebbe essersi allontanata dai social a seguito delle pesanti accuse a lei rivolte dagli utenti.

Il video in cui annuncia la donazione: "Non è una sanzione"

L'ultimo contenuto condiviso da Chiara Ferragni risale a due giorni fa, quando ha commentato con i fan l'epilogo del caso Pandoro. Ha presentato gli impegni messi per iscritto nel comunicato pubblicato dal sito ChiaraFerragniBrand spiegando nel dettaglio che "Il primo consiste in un contributo economico volontario, che è una donazione e non, dunque, una sanzione, per un minimo di 1,2 milioni di euro in favore dell'impresa sociale ‘I bambini delle fate", mentre gli altri, invece, riguardano il futuro delle due società legate all'influencer che ora "si assumono l'impegno, a cui tengo in modo particolare, della separazione totale delle operazioni commerciali delle società dalle attività benefiche che comunque non smetteremo di fare". Il terzo prevede la formalizzazione di "regolamentazioni interne per il corretto svolgimento delle attività di comunicazione e di marketing". Molti, sui social, non hanno però apprezzato la mossa: sostengono che l'influencer abbia preferito un patteggiamento, "pagare per non ricevere una multa", le parole di alcuni utenti.