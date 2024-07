video suggerito

Perché Chiara Ferragni preferisce dare 1,2 milioni in beneficenza invece di aspettare la multa dell'Antitrust Chara Ferragni verserà in beneficenza una cifra pari a quella che potrebbe essere la somma della multa dell'Antitrust per l'operazione commerciale che ha fatto con Dolci Preziosi per le uova di Pasqua. "In questo modo interrompe il procedimento nei suoi confronti ed evita che se ne continui a parlare", spiega a Fanpage.it l'avvocato Stefano Brustia.

Intervista a Stefano Brustia Avvocato e co-responsabile Dipartimento di Azioni Collettive di A.L. Assistenza Legale.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Chiara Ferragni ha annunciato di aver trovato un accordo con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (già Antitrust) in relazione al procedimento aperto per la sua collaborazione con Giochi Preziosi in occasione di Pasqua 2022 e 2023 per la sponsorizzazione delle uova di cioccolato. L'imprenditrice digitale verserà la somma di 1,2 milioni di euro all'associazione I bambini delle fate e ha assunto, per le sue società, un serie di impegni da rispettare. In cambio l'autorità non porterà avanti il procedimento. Ma perché Ferragni preferisce versare tutti questi soldi ora invece di aspettare l'eventuale (o probabile) multa?

"Il procedimento dell'Antitrust sull'operazione commerciale delle uova di Pasqua parte, fondamentalmente, dagli stessi presupposto di quello sui pandori Balocco e pertanto ci sono ragionevoli motivi per ritenere che potesse concludersi con lo stesso esito", spiega a Fanpage.it l'avvocato Stefano Brustia, co-responsabile del Dipartimento di Azioni Collettive di A.L. Assistenza Legale. In quel caso Ferragni aveva ricevuto una multa da un milione di euro, pari all'incirca al suo compenso per l'iniziativa "Pink Christmas". E ieri ha ritirato il ricorso per impugnarla. Così come oggi ha annunciato di dare in beneficenza la stessa cifra che ha guadagnato dalle due campagne con Dolci Preziosi.

Avv. Stefano Brustia, co-responsabile Dipartimento di Azioni Collettive di A.L. Assistenza Legale

L'eventuale multa per le uova di Pasqua sarebbe quindi stata, quindi, all'incirca di pari importo del versamento che ha annunciato, qualora venisse emessa. E ci sarebbe sempre la possibilità di fare ricorso, allungando i tempi del pagamento. "In questo modo, però, Ferragni interrompe il procedimento ed evita che se ne continui a parlare. Probabilmente ha visto che il danno di immagine che ha ricevuto dalla prima multa che le era stata comminata è stato molto ingente, quindi preferisce pagare prima la stessa cifra e chiudere il prima possibile questa vicenda", spiega Brustia.

"Essendo stata contestata una pratica commerciale scorretta, – continua – alla fine le persone sanno che anche su questa questione c'è stato un procedimento dell'Antitrust. A differenza dell'altro, questo si è chiuso con una serie di impegni da parte della società, ed è un'ipotesi prevista dalla legislazione vigente: l'impresa a cui viene contestata una pratica commerciale scorretta può raggiungere un accordo con l'autorità eliminando quelle che ne possono essere state le cause". Non a caso Ferragni si è impegnata anche a dividere le iniziative commerciali da quelle benefiche.

"Gli impegni che Ferragni ha assunto non sono solo di carattere economico. Loro hanno quindi ammesso di aver sbagliato e hanno deciso di impegnarsi ad adottare misure che dovrebbero eliminare le cause di questi errori, in modo da non ripeterli. È anche un modo per dimostrare di voler cambiare passo. Se c'è un aspetto positivo è che almeno quei soldi promessi arriveranno ai bambini e ai ragazzi con autismo e disabilità", conclude l'avvocato.